Bu görüntü çok nadir! Kastamonu'da görsel şölen: Turna ailesi göç yolunda görüntülendi

Baharın gelmesiyle göç eden turnalar, Kastamonu’nuda mola verdi. Aile bağlarının gücüyle tanınan turnalar objektiflere yansıdı.

Gökçen Kökden

Bahar göçü yolcuğuna çıkan ve doğanın en sadık kuşları olarak bilinen turnalar, Kastamonu’da mola verdi. Genellikle sürü halinde göç yolculuğuna çıkan turnalar, bu sefer aile olarak objektiflere yansıdı.

Kastamonu’nun sulak alanlarında mola veren iki erişkin ve iki yavrusundan oluşan grup, beslenirken ve dinlenirken fotoğraflandı. Birbirlerinden bir an olsun ayrılmayan turna ailesi, ebeveynlerin yavruları aralarına alarak sergilediği korumacı tavır, yaban hayatının en etkileyici dayanışma örneklerinden birini gözler önüne seriyor.

GÖKYÜZÜNÜN SADIK YOLCULARI GÖÇ YOLUNDA

Türk kültüründe türkülerle bilinen turnalar, dünya genelinde koruma altında olan türler arasında yer alıyor. Tek eşli yaşamaları ve yavrularına olan bağlılıklarıyla bilinen turnalar, ekosistemin sağlığı açısından da kritik bir rol oynuyor. Kastamonu’nun bu türler için bir durak noktası olması, bölgenin biyolojik çeşitliliğinin ve doğal yaşam alanlarının korunmasının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Gökyüzünün bu sadık yolcuları, yeterli enerjiyi topladıktan sonra üreme alanlarına gitmek üzere yeniden kanat çırparak göç yolculuklarını devam ettiriyor.

'BURAYI GÜVENLİ BULDUKLARI İÇİN MOLA VERİYORLAR'

Kastamonu’nun Seydiler ilçesi ile Ağlı ilçeleri arasında sulak alanda dinlenen ve beslenen turna ailesini görüntüleyen Doğa Fotoğrafçısı Cebrail Keleş, "Şu anda kıştan çıktık ve tüm doğa uyanıyor. Özellikle göçmen kuşlar, artık sıcak bölgelerden ülkemize, memleketimize üremek için farklı yerlere doğru göç ediyorlar. Genelde gökyüzünde 'v' çizerek büyük sürüler halinde gördüğümüz o siyah noktalar aslında turna sürüleri, turna kuşları oluyor. Turna kuşları, göçmen kuşlardır ve bu mevsimde ilimizin üzerinden geçerken birkaç yerde mola veriyorlar. O uzun yolculuklarında yoruldukları için, burayı güvenli buldukları için zaman zaman ilimizin çeşitli sulak bölgelerinde mola veriyorlar. Bunları fotoğraflamak için her zaman geldikleri noktalara gidiyor ve fotoğraflıyoruz. Fakat bu sefer gördüğümüz çok ilginç bir aileydi. Bu ailede iki tane yetişkin turna, iki tane genç birey vardı. Muhtemelen bu aile sürüden ayrı kendileri mola yerine inmişler, burada dinleniyorlar" dedi.

Turna ailesini Kastamonu’da fotoğraflamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Keleş, "Bunun önemi şöyle, çünkü turnalar sürü halinde göç ederler, sürü halinde hareket ederler. Bu aile sosyal bir hayvandır, eşine sadakatiyle bilinirler ve yavrularına müthiş bir korumacı ailedir. Yavrularını yetişkin olup kendi yuvalarını kuruncaya kadar yanlarında tutarlar. Bu ailemizde özellikle iki tane genç bireyin olması, habitatın ve Kastamonu’nun ya da ülkemizin ne kadar güvenli bir alan olduğunu, doğanın geliştiğini ve ilerisi için bir umut olduğunu gösteriyor. Bunun için de bu kayıt benim için çok önemliydi. Bu benim şimdiye kadar gördüğüm tek aile olarak kayıt altına aldığım tek bir fotoğraftı veya kayıttı. O yüzden ben çok mutluyum" diye konuştu.

