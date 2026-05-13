Hayalet köye döndü! Bir dönem yüzlerce kişi yaşıyordu, şimdi sadece rüzgar esiyor!

Bir zamanlar yüzlerce kişinin yaşadığı verimli toprakları ile bilinen Aydın'ın dağ köylerinden olan Çine'nin Hasanlar Mahallesi, gençlerin kenti tercih etmesiyle adeta hayalet köye dönüştü.

Çiğdem Berfin Sevinç

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı kırsal dağ köylerinden Hasanlar Mahallesi, geçmişte kalabalık yapısı ve üretken yaşamıyla dikkat çekerken, yıllar içinde yaşanan göç nedeniyle sessizliğe büründü. Bir dönem yüzlerce kişinin yaşadığı mahallede, bugün ise yalnızca birkaç hane kaldı.

GENÇLER GİTTİ, İŞ BİTTİ

Köy sakinleri Hasanlar Mahallesi'nde geçmişte bir fabrikanın da bulunduğu, bölgenin verimli tarım arazileri sayesinde incirden zeytine, narenciyeden hayvancılığıa kadar her türlü tarımsal faaliyetin sürdürüldüğü öğrenildi. Ancak zamanla genç nüfusun çeşitli sebepler kent merkezlerine yönelmesi, köyün sosyal yapısını büyük ölçüde değiştirdi.

EVLER BAKIMSIZLIKTAN YIKILIYOR

Mahallede kullanılmayan evlerin bakımsızlık nedeniyle tek tek yıkıldığı, birçok yapının ise harabeye döndüğü görülürken, boş kalan sokakları ve terk edilmiş evleriyle Hasanlar Mahallesi, adeta hayalet köyü andırmaya başladı. Bölge sakinleri, geçmişte oldukça canlı olan köyün bugün bu hale gelmesinin en büyük nedeninin gençlerin köyden şehre göç etmesinden kaynaklandığı ifade ederken, mahallede kalan az sayıdaki vatandaş ise yaşamlarını sessiz bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.

