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Bu görüntüler Afrika'dan değil! Muş'ta sıcaklarla birlikte ortaya çıktı

Muş’un Hasköy ilçesinde sıcakların artmasıyla Karasu Nehri ve göletlerde serinleyen mandaların suya girdiği anlar Afrika’yı andırdı.

Hasköy’e bağlı Karakütük köyünde manda sürülerini otlatan çobanlar, öğle sıcağında mandaları Karasu Nehri’ne getiriyor. Yaklaşık üç saat suda kalan mandalar hem serinliyor hem de yüksek sıcaklığa bağlı stres riskini azaltıyor.

Bu görüntüler Afrika dan değil! Muş ta sıcaklarla birlikte ortaya çıktı 1

Suda geçirilen süre, mandaların derilerindeki parazit yükünü azaltarak çeşitli deri hastalıklarına karşı da koruma sağlıyor. Bu doğal serinleme molası, mandaların daha verimli beslenmelerine de katkı sunarak, süt verimlerini artırıyor.

Bu görüntüler Afrika dan değil! Muş ta sıcaklarla birlikte ortaya çıktı 2

Mandaları sıcaklardan korumak için Karasu Nehri kenarına getiren çoban Yusuf Kılıçarslan, "Mandaları sabah saat 08.00'de toplayıp meraya götürüyoruz. Öğle saatlerine kadar otlatıyoruz. Mandalar sıcak havaya dayanamıyor. Daha sonra Karasu kenarına götürüp serinlemelerini sağlıyoruz. Akşam saat 07.00 civarında da tekrar eve getiriyoruz. Sürekli gölgelik alanlara geçmeye çalışıyoruz, çünkü sıcaklar gerçekten bunaltıcı" dedi.

Bu görüntüler Afrika dan değil! Muş ta sıcaklarla birlikte ortaya çıktı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muş Afrika
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