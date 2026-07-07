Kombi devri bitiyor! 28 milyon evde ısı pompası kuruldu

Avrupa genelinde enerji güvenliğini artırma ve fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma hedefleri doğrultusunda hız kazanan dönüşüm, ısı pompası teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Avrupa Isı Pompası Birliği'nin (EHPA) yayımladığı son verilere göre kıta genelinde kullanılan ısı pompası sayısı 28 milyonu aşarak şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

Sektör, 2024 yılında yaşanan kısa süreli durgunluğun ardından yeniden ivme kazanırken, kurulum maliyetlerindeki düşüş ve devlet desteklerinin yaygınlaşmasıyla birlikte 2025 yılında yüzde 10,3'lük büyüme kaydetti.

ALMANYA'DA DENGELER DEĞİŞTİ

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, ısıtma sistemlerinde yaşanan dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıktı. Ülkede geçen yıl kurulan yeni ısıtma sistemlerinin yaklaşık yarısını ısı pompaları oluşturdu.

Verilere göre yeni kurulan sistemlerin yüzde 48'i ısı pompası olurken, uzun yıllardır pazarın hakim teknolojisi konumundaki gaz kazanlarının payı ilk kez yüzde 44'e geriledi. Böylece gaz sistemleri ikinci sıraya düştü. Enerji uzmanları, bu değişimin Almanya'nın küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalara karşı daha dirençli hale gelmesine katkı sağladığını belirtiyor. Özellikle son yıllarda yaşanan doğal gaz fiyatlarındaki oynaklık, alternatif ısınma çözümlerine olan ilgiyi artırdı.

İSKANDİNAV ÜLKELERİ ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Isı pompalarının soğuk hava koşullarında yeterli performans gösterip göstermediği yönündeki tartışmalar ise İskandinav ülkelerindeki kullanım oranlarıyla büyük ölçüde son bulmuş durumda. Norveç, Finlandiya ve İsveç, bin hane başına düşen 500'ün üzerindeki ısı pompası sayısıyla Avrupa'nın lider ülkeleri arasında yer alıyor. Uzmanlar, bu ülkelerde elde edilen sonuçların teknolojinin sert kış şartlarında da yüksek verimle çalışabildiğini ortaya koyduğunu ifade ediyor.

DEVLET TEŞVİKLERİ BÜYÜMEYİ DESTEKLEDİ

Avrupa genelinde uygulanan teşvik programları, sektörün büyümesinde belirleyici rol oynadı. Birleşik Krallık'ta hanelere sağlanan 7 bin 500 sterline kadar destek sayesinde ısı pompası satışları yüzde 27 arttı. Ülkede yıllık satış hacmi 125 bin ünite seviyesine ulaştı.

Belçika'da ise fosil yakıtla çalışan sistemlere yönelik getirilen düzenlemeler ve vergi avantajları pazarın yüzde 7 büyümesini sağladı. Özellikle KDV indirimleri ve yeni kurulumlara yönelik teşvikler tüketicilerin tercihlerinde etkili oldu.

Fransa, bin hane başına düşen 216 ısı pompasıyla Avrupa'nın önemli pazarlarından biri olmaya devam ederken, İtalya ve İsviçre de uyguladıkları destek mekanizmalarıyla enerji dönüşümünü hızlandıran ülkeler arasında yer aldı.

Uzmanlara göre ısı pompası teknolojileri yalnızca çevresel faydalarıyla değil, aynı zamanda enerji güvenliği açısından da stratejik önem taşıyor. Karbon emisyonlarını azaltmayı hedefleyen Avrupa ülkeleri, enerji ihtiyacını daha sürdürülebilir kaynaklarla karşılamak için yatırımlarını artırırken, ısı pompaları da bu dönüşümün temel bileşenlerinden biri haline geliyor.

Kurulu sistem sayısının 28 milyonu aşması, Avrupa'nın karbon nötr hedefleri doğrultusunda attığı adımların somut sonuçlarından biri olarak değerlendirilirken, sektör temsilcileri önümüzdeki yıllarda büyümenin devam etmesini bekliyor. Özellikle maliyetlerin düşmesi ve teşviklerin sürmesi halinde ısı pompalarının Avrupa'da geleneksel ısınma yöntemlerine karşı daha güçlü bir alternatif haline geleceği öngörülüyor.