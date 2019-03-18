Bu görüntüler insanlık ölmemiş dedirtti! Vatandaş köpeği kucağına alıp yolun karşısına geçirdi

Samsun Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı ile Nişantaşı Caddesi'nin kesiştiği Yeşilyurt Kavşağı'nda insanlık ölmemiş dedirten bir olay meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen sokak köpeği araç trafiğinden dolayı yoldan karşıya geçemedi. Yaya geçidinden karşıya geçen bir vatandaş durumu fark etti.

KÖPEĞİ KUCAĞINA ALDI

Köpeği kucağına alıp yoldan karşıya geçiren vatandaşın görüntüsü bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Kimliği belli olmayan vatandaşın bu anlamlı davranışı hafızalarda güzel bir iz bıraktı. (İHA)

