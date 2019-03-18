Bu görüntüler insanlık ölmemiş dedirtti! Vatandaş köpeği kucağına alıp yolun karşısına geçirdi

Samsun Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı ile Nişantaşı Caddesi'nin kesiştiği Yeşilyurt Kavşağı'nda insanlık ölmemiş dedirten bir olay meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen sokak köpeği araç trafiğinden dolayı yoldan karşıya geçemedi. Yaya geçidinden karşıya geçen bir vatandaş durumu fark etti.
KÖPEĞİ KUCAĞINA ALDI
Köpeği kucağına alıp yoldan karşıya geçiren vatandaşın görüntüsü bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Kimliği belli olmayan vatandaşın bu anlamlı davranışı hafızalarda güzel bir iz bıraktı. (İHA)
Siz siz olun başkasının mumuna üflemeyin!
Bu yemeği tadan vazgeçemiyor!
İzmir'de bir garip banka soygunu! Gerçek kimliğini verdi
Ve Türkiye'nin en önemli yeri açılıyor!
Akıllara durgunluk veren olay! Hayatının şokunu yaşadı
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
İnsan vücudunun en gizemli organı!
İdeal göğüs ölçüsü belli oldu
Sosyal medyayı sallayan görüntü
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Okuyucu Yorumları 0 yorum