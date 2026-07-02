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Bu görüntüler yapay zeka değil! Serinleme yöntemleri ilgi çekti

Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan birçok hayvan türünü sıcak havalarda serinletmek için kullanılan yöntem dikkat çekti.

Bu görüntüler yapay zeka değil! Serinleme yöntemleri ilgi çekti

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tarsus Doğa Parkı’nda bulunan hayvanların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmemeleri için bu yıl da gerekli tedbirler alındı.

Bu görüntüler yapay zeka değil! Serinleme yöntemleri ilgi çekti 1

Farklı bölgelerden getirilen onlarca tür hayvanın barındığı ve doğal güzelliği ile on binlerce ziyaretçinin akın ettiği Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanlar için çeşitli serinletme yöntemleri uygulanıyor.

Bu görüntüler yapay zeka değil! Serinleme yöntemleri ilgi çekti 2

Hayvanlar için çeşitli mevsim ve tropikal meyvelerin yer aldığı buzlu meyve kokteylleri hazırlanıyor. Tarsus Doğa Parkı'nın uzman ekipleri, özel olarak hazırladıkları kokteylleri lemur, zebra, maymun ve ayılara beslenme rutinlerine uygun saat dilimlerinde veriyor.

Türlerine göre bazı hayvanların yaşam alanlarının içerisine fıskiye konulurken, bazı hayvanlar için de yağmurlama işlemi uygulanıyor. Ayrıca hayvanlar için serinleme havuzları da hazırlandı.

Bu görüntüler yapay zeka değil! Serinleme yöntemleri ilgi çekti 3

TÜRE GÖRE SERİNLETME YÖNTEMİ

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tarsus Doğa Parkı’nda görev yapan Veteriner Sağlık Teknikeri Ümit Güngör, hayvanları serinletmek için çeşitli teknikler kullandıklarını vurgulayarak, "Tarsus Doğa Parkı'nda misafir ettiğimiz lemur, maymun, zebra gibi türlere, sıcaklardan etkilenmemeleri ve serinlemeleri için buzlu meyve kokteylleri veriyoruz. Bazı hayvan türlerimizi de su ile serinletiyoruz. Zaten Doğa Parkımızın dörtte üçü su ile çevrili ve havadan soğutma, fıskiye, yağmurlama yöntemlerini kullanıyoruz. Ayı, geyik gibi türler için de özel olarak hazırladığımız havuzlarımız mevcut" dedi.

Bu görüntüler yapay zeka değil! Serinleme yöntemleri ilgi çekti 4

ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

Ziyaretçi yoğunluğunun da fazla olduğunu sözlerine ekleyen Güngör, "Okulların da tatile girmesi ile özellikle hafta sonu çevre ve uzak illerden hatta tatil için yurt dışından Mersin'e gelen misafirlerimizi de ağırlıyoruz" dedi.

Bu görüntüler yapay zeka değil! Serinleme yöntemleri ilgi çekti 5

Bu görüntüler yapay zeka değil! Serinleme yöntemleri ilgi çekti 6

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus meyve sıcaklık
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