Bu görüntüleri daha önce görmediniz! Star Wars: The Empire Strikes Back'in kamera arkası görüntüleri 40 yıl sonra ortaya çıktı

1980 yılında vizyona giren Star Wars'un ikinci filmi Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back’in yaklaşık 7 dakikalık kamera arkası görüntüleri paylaşıldı.

Üzerinden 40 yıl geçen Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back'in hiç görülmemiş kamera arkası görüntülerinde çekim hataları ortaya çıktı. Good Morning America, filmin bu özel görüntülerini takipçileriyle paylaştı.

GEORGE LUCAS YAŞADIKLARINI ANLATIYOR

Orijinal üçlemenin ikinci filmi olan The Empire Strikes Back, pek çok sinemasever tarafından bugüne kadar çekilmiş en iyi Star Wars filmi olarak görülüyor.

Yayınlanan videoda efsane serinin yaratıcısı George Lucas, çekimler sırasında yaşadıklarını da anlatıyor. Daha önce görülmemiş görüntülerde Harrison Ford, Mark Hamill ve Carrie Fisher gibi isimler yer alıyor.



