Fotoğraf çekinirken sadece kendinize odaklanır, etrafınıza pek dikkat etmezsiniz. Bu fotoğraflarda ilk bakışta fark edemeyeceğiniz bazı simalar göreceksiniz. Daha dikkatli baktığınızda ise o simaların aslında tanıdık isimler olduğunu fark edeceksiniz.
Bu haberden sonra fotoğraflarınıza daha dikkatli bakacaksınız
O arkadaki Birleşik Krallık'ın Kraliçesi Elizabeth değil mi?
Kim Bruce Springsteen ile bir selfie'si olsun istemez ki :)
Aslında Microsoft sertifikasını göstermek istemişti, Bill Gates de kareye girmiş oldu.
Slash hayranı teyzeye Slash sürprizi.
Asyalı turistlere Arnold Schwarzenegger şoku!
Bazen bebeğinle fotoğraf çektirmek istersin ama Nicholas Cage gelip o kareyi bozar
Kim daha çılgın? Ben mi, Dwayne Johnson mu?
Britanya Prensi Harry, şirinlik yapmak isterken
Çiftimizin arasına Jake Gyllenhaal girmiş.
Dikkat! Düğün fotoğrafınızdan Zach Braff çıkabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum