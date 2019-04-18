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Bu hafta 11 film vizyona girecek

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SİNEMA TV  | 18.04.2019 15:39 | Son Güncelleme

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 11 film vizyona girecek.

Bu hafta 11 film vizyona girecek

Karyn Kusama'nın yönetmenliğini yaptığı, başrolünde Oscar ödüllü sinema oyuncusu Nicole Kidman'ın yer aldığı dram ve aksiyon karışımı "Destroyer" izleyici ile buluşacak.

Nicole Kidman'a Tatiana Maslany, Sebastian Stan, Toby Kebbell, Scoot McNairy, Bradley Whitford ve Jade Pettyjohn'un eşlik ettiği film; erken polislik yıllarında bir çetedeki gizli görevi trajik olaylarla sonuçlanmış bir dedektifin hayatını odağına alıyor.

GRETA

Neil Jordan yönetmenliğindeki "Greta"; New York'ta kendi halinde hayat süren genç bir kızın metroda bulduğu çantayı, yalnız yaşayan piyano öğretmeni bir kadına teslim etmesiyle başlayan gerilimi konu ediniyor.

İrlandalı yazar ve film yönetmeni Neil Jordan'ın senaryosunu Ray Wright ile birlikte kaleme aldığı filmin başrollerinde Isabelle Huppert, Chloe Grace Moretz ve Maika Monroe rol aldı.

LANETLİ GÖZYAŞLARI

Amerikalı genç aktris Linda Cardellini'nin başrolünde yer aldığı "Lanetli Gözyaşları", nesillerdir vuku bulan lanetle mücadele etmek durumunda kalan bir sosyal hizmet görevlisi ve çocuklarının hikayesini anlatıyor.

Linda Cardellini'ye Patricia Velasquez, Madeleine McGraw, Sean Patrick Thomas ve John Marshall Jones'in eşlik ettiği korku türündeki filmin yönetmenliğini Michael Chaves üstlendi.

ARCTIC

Joe Penna'nın yönettiği, Mads Mikkelsen ve Maria Thelma Smaradottir'in rol aldığı dram türündeki "Arctic", bir hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

NEDEN YARATICIYIZ?

Yönetmen Hermann Vaske'nin belgesel filmi "Neden Yaratıcıyız?", müzik, felsefe, bilim, siyaset ve sanat dünyasından 50'den fazla ünlü ismin "Neden yaratıcısın?" sorusuna verdiği cevaplardan oluşuyor.

SAF

2012 yapımlı ilk filmi "El Yazısı"yla tanınan Ali Vatansever'in yeni filmi "Saf", Fikirtepe'de bir gecekonduda yaşayan genç bir çiftin kentsel dönüşüm söylentilerinin akabinde değişen hayatlarını konu ediniyor.

Senaryosu da Ali Vatansever'e ait olan, Görüntü Yönetmenliğini Tudor Vladimir Panduru'nun yaptığı filmin başrollerinde Saadet Işıl Aksoy, Erol Afşin ve Onur Buldu oynadı.

METELER

Burak Akyol'un yönetmenliğini yaptığı; Gökhan Mumcu, Serhan Çeliker, Temmuz Gürkan Karaca, Cem Okyay ve Kerem Tanık gibi isimlerin rol aldığı "Meteler" 8 askerin yer aldığı bir timin teröristlere karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor.

O İŞ BENDE

Enver Sülük ve Murat Taş'ın senaryosunu yazdığı yerli komedi filmi "O İş Bende"; sefa içinde yaşayan fakat varlıklı babasının iflas edip hastalanması sonrası üzerine kalan borçları ödemenin yollarını arayan bir gencin hikayesini odağına alıyor.

Başrollerinde Betül Demirkaya, Nilay Toprak, Nez Demir, Ümit Acar, Selahattin Taşdöğen, Erdi Ünver, Metin Keçeci, Esra Sönmezer ve Şarkıcı Doğuş'un rol aldığı filmi Haydar Işık yönetti.

HAYATTA OLMAZ

Emre Çaltılı'nın yönetip başrolünde Tuğba Melis Türk, Ulaş Torun ve Ceyhun Yılmaz ile oynadığı "Hayatta Olmaz"; üç çocukluk arkadaşının, olmasına imkan vermedikleri şeylerin dile getirildikleri anda gerçekleşmesiyle gelişen olaylar etrafında dönüyor.

KUKLALI KÖŞK

Mustafa H. Öztürk'ün yönetmenliğini üstlendiği haftanın yerli animasyon filmi "Kuklalı Köşk", canlı kuklaları çalıp zengin olma hayalleri kuran hırsızların başına gelen maceraları anlatıyor.

HELLO KITTY

Tony Oliver'in yönettiği "Hello Kitty", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Hello Kitty ve arkadaşlarının maceralarını beyaz perdeye yansıtacak.

AA

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