Bu hafta 11 film vizyona girecek

Karyn Kusama'nın yönetmenliğini yaptığı, başrolünde Oscar ödüllü sinema oyuncusu Nicole Kidman'ın yer aldığı dram ve aksiyon karışımı "Destroyer" izleyici ile buluşacak. Nicole Kidman'a Tatiana Maslany, Sebastian Stan, Toby Kebbell, Scoot McNairy, Bradley Whitford ve Jade Pettyjohn'un eşlik ettiği film; erken polislik yıllarında bir çetedeki gizli görevi trajik olaylarla sonuçlanmış bir dedektifin hayatını odağına alıyor. GRETA Neil Jordan yönetmenliğindeki "Greta"; New York'ta kendi halinde hayat süren genç bir kızın metroda bulduğu çantayı, yalnız yaşayan piyano öğretmeni bir kadına teslim etmesiyle başlayan gerilimi konu ediniyor. İrlandalı yazar ve film yönetmeni Neil Jordan'ın senaryosunu Ray Wright ile birlikte kaleme aldığı filmin başrollerinde Isabelle Huppert, Chloe Grace Moretz ve Maika Monroe rol aldı. LANETLİ GÖZYAŞLARI Amerikalı genç aktris Linda Cardellini'nin başrolünde yer aldığı "Lanetli Gözyaşları", nesillerdir vuku bulan lanetle mücadele etmek durumunda kalan bir sosyal hizmet görevlisi ve çocuklarının hikayesini anlatıyor.

Linda Cardellini'ye Patricia Velasquez, Madeleine McGraw, Sean Patrick Thomas ve John Marshall Jones'in eşlik ettiği korku türündeki filmin yönetmenliğini Michael Chaves üstlendi. ARCTIC Joe Penna'nın yönettiği, Mads Mikkelsen ve Maria Thelma Smaradottir'in rol aldığı dram türündeki "Arctic", bir hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. NEDEN YARATICIYIZ? Yönetmen Hermann Vaske'nin belgesel filmi "Neden Yaratıcıyız?", müzik, felsefe, bilim, siyaset ve sanat dünyasından 50'den fazla ünlü ismin "Neden yaratıcısın?" sorusuna verdiği cevaplardan oluşuyor. SAF 2012 yapımlı ilk filmi "El Yazısı"yla tanınan Ali Vatansever'in yeni filmi "Saf", Fikirtepe'de bir gecekonduda yaşayan genç bir çiftin kentsel dönüşüm söylentilerinin akabinde değişen hayatlarını konu ediniyor. Senaryosu da Ali Vatansever'e ait olan, Görüntü Yönetmenliğini Tudor Vladimir Panduru'nun yaptığı filmin başrollerinde Saadet Işıl Aksoy, Erol Afşin ve Onur Buldu oynadı. METELER Burak Akyol'un yönetmenliğini yaptığı; Gökhan Mumcu, Serhan Çeliker, Temmuz Gürkan Karaca, Cem Okyay ve Kerem Tanık gibi isimlerin rol aldığı "Meteler" 8 askerin yer aldığı bir timin teröristlere karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor.