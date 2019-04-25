Bu hafta 7 film vizyona girecek

AVENGERS: ENDGAME

Anthony Russo ile Joe Russo'nun yönetmenliğini yaptığı, Robert Downey, Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Brie Larson, Jeremy Renner, Josh Brolin, Karen Gillan, Elizabeth Olsen ve Katherine Langford'un rol aldığı "Avengers: Endgame" bugün izleyici ile buluşacak.

Russo Kardeşler'in yeniden yönetmen koltuğunda oturduğu aksiyon ve macera türündeki filmin yeni serisinde, evrenin sevilen kahramanları Captain Marvel'ı da yanlarına alarak her şeyleri pahasına Thanos'a karşı mücadeleyi sürdürecekler.

EVE DÖNÜŞ

Oscar ödüllü yıldız Julia Roberts'a başrolde "Manchester by the Sea"deki performansıyla Oscar adayı olan genç yetenek Lucas Hedges'in eşlik ettiği "Eve Dönüş", sorunlu bir gencin hayatına odaklanıyor.

Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali'nde yapan filmin yönetmen koltuğunda "About A Boy" filminin senaryosuyla Oscar adaylığı elde eden Peter Hedges oturuyor.

SENİNLE BAŞIM DERTTE

Yönetmen koltuğunda oturan Pierre Salvadori'nin 1980'lerin "Vahşi Birşey" ve "Babanın Metresi" gibi hareketli komedilerinden esinlendiği "Seninle Başım Dertte", eşinin ölümünden sonra onun farklı bir kimliğiyle tanışan bir kadının hikayesini konu ediniyor.