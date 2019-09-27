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Bu hafta 8 film vizyona girecek

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SİNEMA TV  | 27.09.2019 07:53 | Son Güncelleme

Sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 8 film vizyona girecek.

Haftanın öne çıkan yapımları arasında; lisede silahlı saldırganın katliamından kurtulan bir öğrencinin, bu travmatik olay sonrası bir popstar ikonuna evrileceği kariyer yolunu konu alan, Natalie Portman'ın başrolünde yer aldığı "Vox Lux" ve Murat Onbul'un yönettiği yerli komedi filmi "Fırıncının Karısı" yer alıyor. İyi seyirler!

Bu hafta 8 film vizyona girecek

Fırıncının Karısı

Fırıncının Karısı
Murat Onbul'un yönettiği "Fırıncının Karısı", eşinin hali ve karakterindeki değişimden sonra kocasını takip etmeye başlayan bir kadının hikayesini anlatıyor. Senaryosu Murat Taşkent'e ait olan komedi türündeki filmin başrollerinde Büşra Pekin, Alper Kul, Korhan Herduran, Ferdi Sancar, Seda Türkmen, Beyti Engin ve Ayça Koptur yer alıyor.

Oyunbozan

Oyunbozan
Nora Fingscheidt'ın yazıp yönettiği "Oyunbozan", hayatını sürdürdüğü sosyal hizmetlerin kendisine bulduğu her koruyucu ailenin yanından kaçan dokuz yaşındaki bir kızın hikayesini konu ediniyor. Dram türündeki filmin başrollerinde Helena Zengel, Albrecht Schuch, Lisa Hagmeister ve Gabriela Maria Schmeide oynuyor.

Saka Kuşu

Saka Kuşu
John Crowley'nin yönettiği; Ansel Elgort, Nicole Kidman, Finn Wolfhard, Sarah Paulson, Aneurin Barnard, Luke Wilson ve Jeffrey Wright'in başrollerinde oynadığı "Saka Kuşu" izleyici ile buluşacak. Peter Straughan'ın senaryosunu kaleme aldığı film; annesi Metropolitan Sanat Müzesi'ne yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybettikten sonra varlıklı bir aile tarafından evlat edinilen Theodore Decker'ın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Sir-Ayet 2

Sir-Ayet 2
Kayhan Başoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği haftanın yerli korku filmi "Sir-Ayet 2"; lanetli bir servete konduktan sonra ölen bir adamın mezarını soyan iki arkadaşın başından geçen olaylar etrafında dönüyor. Alper Kıvılcım, Özgür Bakar ve Koray Yeltekin'in senaryosunu yazdığı filmde; Üzeyir Ulus, Mehmet Aras, Arzu Suriçi Kireççi, Cansu Karataş ve Betül Akdeniz gibi isimler rol aldı.

Vampir İstilası

Vampir İstilası
Jeff Sinasac'ın yönetmenliğini yapıp başrolünde Elysia White, Adam Cronheim, Jonathan Robbins ve Lindsey Middleton ile birlikte rol aldığı "Vampir İstilası"; vampir istilasından bir şekilde sağ çıkan bir grup insanın, hayatta olabileceklerini temenni ettikleri yakınlarına ulaşmaya çalışmalarını anlatıyor.

Vox Lux

Vox Lux
Natalie Portman'ın başrolünde yer aldığı "Vox Lux", lisede silahlı saldırganın katliamından kurtulan bir öğrencinin, bu travmatik olay sonrası bir popstar ikonuna evrileceği kariyer yolunu odağına alıyor. Filmin hikayesine göre, genç kız Celeste, 1999'da Amerika'da bir lisede silahlı bir saldırganın rehin aldığı sınıftadır ve ülkenin canlı yayında izlediği katliamdan sağ kurtulan tek öğrenci olur. Anma töreninde söylediği şarkıyla bir fenomene dönüşen Celeste, şöhret basamaklarını tırmanarak, dünyaca ünlü bir yıldıza dönüşecektir. Başroldeki Natalie Portman'a Jude Law, Stacy Martin, Jennifer Ehle, Raffey Cassidy, Christopher Abbott ve Maria Dizzia'nın eşlik ettiği filmin yönetmen koltuğunda Brady Corbet oturuyor.

Yeti Efsanesi

Yeti Efsanesi
Jill Culton ve Todd Wilderman'ın yönettiği haftanın animasyon filmi "Yeti Efsanesi"; çatılarında bir Yeti ile tanışan genç Yi ve arkadaşlarının Şangay sokaklarından Himalaya'nın zirvelerine kadar uzanan macerasını konu alıyor.

Şişman Harekât Timi

Şişman Harekât Timi
Bei-Er Bao'nun yönetmenliğini üstlenip başrolünde yer aldığı "Şişman Harekat Timi", bir ajan olmak isteyen fakat fiziksel kondisyonundan ötürü bu hayaline ulaşmakta engellerle karşılaşan bir güvenlik görevlisinin hikayesini odağına alıyor.
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