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Bu hafta 9 yeni film vizyonda! İşte haftanın filmleri

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SİNEMA TV  | 13.09.2019 08:30 | Son Güncelleme

Sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 9 film vizyona girecek.

Bu hafta sinema salonlarında 9 yeni film yerini alıyor. Endüstriyel çağın en büyük 3 mucidinin elektrik sistemi üzerine girdikleri kıyasıya rekabeti konu alan, Alfonso Gomez-Rejon'un yönettiği "Elektrik Savaşları"; hazzetmediği ülkesi İsrail'den, yaşamayı istediği Paris'e gitmenin yolunu arayan bir adamın hikayesini konu alan "Eş Anlamlılar", annelerinin vefatından sonra besleme olarak verilen üç kız kardeşin köylerine geri dönmeleri sonrası gelişen olayları konu edinen dünya prömiyerini 69. Berlin Film Festivali'nde gerçekleştiren "Kız Kardeşler" haftanın öne çıkan yapımları. İyi seyirler!

Bu hafta 9 yeni film vizyonda! İşte haftanın filmleri

Arkadaşım Benjamin

Arkadaşım Benjamin
Tim Trachte'nin yönetmenliğini üstlendiği animasyon film "Arkadaşım Benjamin", sevecen ve iyi kalpli fil Benjamin ile en yakın arkadaşı Otto'nun macerasını beyaz perdeye taşıyor.

Casus

Casus
Diane Kruger'in başrolünde yer aldığı "Casus", kimliği açığa çıkmış ajan Rachel'ın, kendisini içerisinde bulduğu son bir görevi anlatıyor. Diane Kruger'e Martin Freeman, Cas Anvar, Rotem Keinan ve Lana Ettinger'in başrolde eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Yuval Adler yaptı.

Cehennem Gecesi

Cehennem Gecesi
Mike Gan'in yazıp yönettiği "Cehennem Gecesi", çevresi tarafından çok ilgi görmeyen bir kadının, çalıştığı benzin istasyonunda gerçekleşen bir soygun girişimi sonrası aldığı inisiyatifle gelişen olayları konu ediniyor. Gerilim türündeki filmin başrollerinde Tilda Cobham-Hervey, Suki Waterhouse, Josh Hutcherson, Harry Shum ve Shiloh Fernandez oynuyor.

Cin Azabı

Cin Azabı
Onur Aldoğan'ın yönetmenliğini yaptığı "Cin Azabı", kocasının işinden ötürü hamileliğinin son safhasında eşinin annesiyle birlikte tenha bir köyde yalnız başına kalan bir kadının cinlerle imtihanını anlatıyor. Korku türündeki filmde Aydan Akboğa, Yalın Cengiz, Nalan Olcayalp, Sinan Taşkan ve Rıfat Kanpara gibi isimler rol aldı.

Elektrik Savaşları

Elektrik Savaşları
Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Nicholas Hoult, Tom Holland, Katherine Waterston ve Damien Molony'nin başrollerinde oynadığı "Elektrik Savaşları" izleyici ile buluşacak. Benedict Cumberbatch'in Thomas Edison'a, Michael Shannon'ın George Westinghouse'a ve Nicholas Hoult'un Nikola Tesla'ya hayat verdiği film, endüstriyel çağın en büyük 3 mucidinin elektrik sistemi üzerine girdikleri kıyasıya rekabeti beyaz perdeye taşıyacak. 1880'lerin Amerika'sında geçen film; elektriğin yaygın dağıtımı için doğru akımı (DC) uygulamak isteyen Thomas Edison ile Avrupa'da denediği alternatif akımı (AC) Amerika'ya da getirmek isteyen George Westinghouse arasındaki "akım savaşları"nı ve bir tartışma konusu olarak popülerliğini koruyan Edison-Tesla mücadelesini konu ediniyor.

Eş Anlamlılar

Eş Anlamlılar
Nadav Lapid'in senaryosunu yazıp yönettiği "Eş Anlamlılar", bir türlü kendini ait hissetmediği İsrail'den yaşamayı çok istediği Paris'e gitmenin yolunu bulan Yoav'un hikayesini ele alıyor. Tom Mercier, Quentin Dolmaire, Louise Chevillotte, Olivier Loustau ve Uria Hayik'in rol aldığı film özetle şöyle: "Filmin başkarakteri Yoav, hiç hazzetmediği ülkesi İsrail'den, sonuna kadar benimsemeye karar verdiği Paris'e taşınır. Kökenlerini silmek, Fransız olmak, Pere Lachaise mezarlığına gömülmek ister ama çifte kimliği onu hiç bırakmaz." İsrailli yönetmenin dram türündeki filmi, yarıştığı Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödülünü kazanmıştı.

Kız Kardeşler

Kız Kardeşler
Dünya prömiyeri 69. Berlin Film Festivali'nde gerçekleşen "Kız Kardeşler", annelerinin vefatından sonra besleme olarak verilen farklı yaşlardaki üç kız kardeşin, köylerine geri dönmeleri sonrası gelişen olayları konu ediniyor. Cemre Ebuzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Müfit Kayacan ve Kayhan Açikgöz'ün başrollerinde oynadığı filmin yönetmen koltuğunda Emin Alper oturuyor.

Ölümcül Temas

Ölümcül Temas
Juliane Block'un yönettiği "Ölümcül Temas", kendisini kaçıranlardan kurtulmasına yardım eden insanlardan birinin 15 yıl önce kendisine saldırıda bulunan kişi olduğunu fark eden genç bir kızın hikayesini anlatıyor. Wolf-Peter Arand'ın senaryosunu kaleme aldığı filmin başrollerinde Mhairi Calvey, Anatole Taubman, Maja-Celine Probst, Victor Alfieri ve Tyron Ricketts oynuyor.

Sevimli Evcil Hayvanlar

Sevimli Evcil Hayvanlar
Alex Sebastian'ın yönettiği haftanın bir diğer animasyonu "Sevimli Evcil Hayvanlar"; evdeki insanların gitmesiyle kendi hayatlarını yaşayan bir grup evcil hayvanın hikayesini odağına alıyor.
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