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Bu hafta çıkacak oyunlar

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 08.01.2019 08:44 | Son Güncelleme

Oyun severlerin büyük bir sabırsızlıkla bekledikleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi sonunda netlik kazandı. İşte konu hakkındaki detaylar.

Bu hafta çıkacak oyunlar

Geçtiğimiz hafta yılbaşı nedeniyle son derece kısır bir çıkış takvimi ile karşılaşmıştık. Neyse ki bu hafta daha dolu bir oyun çıkış takvimi bizleri bekliyor.

Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda, genel ağırlığın Switch‘ten yana olduğunu görüyoruz. Hatta listedeki oyunların büyük bir bölümünü de Indie tarzındaki yapımlar oluşturuyor.

Bu hafta çıkacak oyunlar listesinde ön plana çıkan isim ise New Super Mario Bros U Deluxe. İsminden de anlaşılacağı üzere bu oyun daha önce Wii U için de satışa sunulmuştu.

İşte bu hafta çıkacak oyunlar

10 Ocak Perşembe
Aftercharge (Xbox One, Switch, PC)
Double Cross (Switch, PC)
BQM – BlockQuest Maker (Switch)
Inside My Radio (Switch)
Sega Ages: Out Run (Switch)
Everything (Switch)
Snowboarding the Next Phase (Switch)
Lightseekers (Switch)
Mecho Wars: Desert Ashes (Switch)
Ethan: Meteor Hunter (Switch)
Neko Navy – Daydream Edition (Switch)
Overdriven Reloaded (Switch)
Bury Me, My Love (Switch)
HoPiKo (Switch)
Elli (Switch)

11 Ocak Cuma
Tales of Vesperia: Definitive Edition (PS4, Xbox One, Switch, PC)
Hitman HD Enhanced Collection (PS4, Xbox One)
New Super Mario Bros. U Deluxe (Switch)
Stellar Interface (Switch)
Hive Jump (Xbox One, Switch)
Void Vikings (Xbox One)

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Anahtar Kelimeler:
oyun mario

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