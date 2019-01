Geçtiğimiz hafta yılbaşı nedeniyle son derece kısır bir çıkış takvimi ile karşılaşmıştık. Neyse ki bu hafta daha dolu bir oyun çıkış takvimi bizleri bekliyor.

Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda, genel ağırlığın Switch‘ten yana olduğunu görüyoruz. Hatta listedeki oyunların büyük bir bölümünü de Indie tarzındaki yapımlar oluşturuyor.

Bu hafta çıkacak oyunlar listesinde ön plana çıkan isim ise New Super Mario Bros U Deluxe. İsminden de anlaşılacağı üzere bu oyun daha önce Wii U için de satışa sunulmuştu.

İşte bu hafta çıkacak oyunlar



10 Ocak Perşembe

Aftercharge (Xbox One, Switch, PC)

Double Cross (Switch, PC)

BQM – BlockQuest Maker (Switch)

Inside My Radio (Switch)

Sega Ages: Out Run (Switch)

Everything (Switch)

Snowboarding the Next Phase (Switch)

Lightseekers (Switch)

Mecho Wars: Desert Ashes (Switch)

Ethan: Meteor Hunter (Switch)

Neko Navy – Daydream Edition (Switch)

Overdriven Reloaded (Switch)

Bury Me, My Love (Switch)

HoPiKo (Switch)

Elli (Switch)

11 Ocak Cuma

Tales of Vesperia: Definitive Edition (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Hitman HD Enhanced Collection (PS4, Xbox One)

New Super Mario Bros. U Deluxe (Switch)

Stellar Interface (Switch)

Hive Jump (Xbox One, Switch)

Void Vikings (Xbox One)

