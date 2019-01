Yılbaşından bu yana oyun dünyasında bir durgunluk hakim. Uzun bir süredir öyle ses getirecek bir yapım satışa sunulmuyor. Son olarak Nintendo Switch için New Super Mario Bros. U Deluxe raflardaki yerini almıştı. Sonrasında ise hit bir yapım yayınlanmadı. Ta ki bu haftaya kadar.

Bu hafta çıkacak oyunlar listesinde Resident Evil 2 Remake ismi ön plana çıkıyor. Capcom’un 1998 yılında çıkan Resident Evil 2’yi yıllar sonra tekrardan yorumladığı yapım, özellikle serinin fanları tarafından büyük bir sabırsızlıkla bekleniyordu.

Lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi ile başbaşa bırakalım.

İşte bu hafta çıkacak oyunlar

22 Ocak Salı

At Sundown: Shots in the Dark (PS4, Xbox One, Switch, PC)

The Hong Kong Massacre (PS4, PC)

FutureGrind (PS4, Switch, PC)

A Fisherman’s Tale (PS4, PC)

Chaos;Child (PC)

Wandersong (PS4)

Realm Royale (PS4)

23 Ocak Çarşamba

Heroes Trials (PS4, PS Vita, Xbox One)

Kingdom Hearts: VR Experience (PS4)

The Walking Vegetables: Radical Edition (Xbox One)

24 Ocak Perşembe