Uzun zamandır sakin geçen oyun çıkış takvimi bu hafta nihayet hareketleniyor. Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda birden fazla yapımın ön plana çıktığını görüyoruz.

Oyun severlerin büyük bir merakla bekledikleri Metro Exodus, Far Cry New Dawn ve Crackdawn 3 bu hafta içerisinde raflardaki yerini almış olacak.

Bu 3 oyun arasında ise Metro Exodus ismi ön plana çıkıyor. Serinin 3. oyunu olan Exodus‘ta bir kez daha kıyamet sonrası dünyada hayatta kalmaya çalışacağız. Bu seferki yolculuğumuz tünellerde değil, genel itibariyle açık dünyada geçecek.

13 Şubat Çarşamba

Tannenberg (PC)

Devotion (PC)

Intruders: Hide and Seek (PS4)

14 Şubat Perşembe



A Fold Apart (PC, PS4, Switch, Xbox One)

Degrees of Separation (PC, PS4, Switch, Xbox One)

Code: Realize ~Wintertide Miracles~ (PS4, PS Vita)

Nekopara Vol. 2 (PS4, Switch)

OlliOlli: Switch Stance (Switch)

Tokyo School Life (Switch)

Space War Arena (Switch)

15 Şubat Cuma

Metro Exodus (PC, PS4, Xbox One)

Jump Force (PC, PS4, Xbox One)

Far Cry: New Dawn (PC, PS4, Xbox One)

Crackdown 3 (PC, Xbox One)

Dragons: Dawn of New Riders (PC, PS4, Switch, Xbox One)

HackyZack (Xbox One)

