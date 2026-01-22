Mynet Trend

Gazze’de toplam can kaybı 71 bin 562’ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’de son 48 saat içerisinde 11 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 71 bin 562’ye yükseldiği belirtildi.

Gazze’de toplam can kaybı 71 bin 562’ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı. Açıklamada, son 48 saat içerisinde 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği 7 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana ölenlerin sayısının 477’ye, enkaz altından çıkarılanların sayısının 713'e, yaralı sayısının da bin 301’e yükseldiği belirtildi. İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 71 bin 562’ye yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 379’a ulaştığı aktarıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

