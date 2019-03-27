Bu hafta hayli kalabalık bir liste ile karşı karşıyayız. Peki uzayıp giden bu listede dişe dokunur, merakla beklenen kaç yapım var? Genel olarak listeye baktığımızda öyle çok aman amanlık bir oyun yok. Fakat uzun bir süredir geliştirme aşamasında bulunan ve çıkışı yılan hikayesine dönen Tropico 6‘nın sonunda raflardaki yerini aldığını görüyoruz.

Genel itibariyle bu hafta çıkacak oyunlar indie tarzı bağımsız oyunlardan oluşuyor. Ayrıca The Walking Dead‘in final sezonuna ait 4. bölümün de bu hafta satışa sunulacağını hatırlatalım. Görünen o ki dizi mantığıyla oyun yapma işi tutmuş.

Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi ile başbaşa bırakalım.

26 Mart Salı



The Walking Dead: The Final Season: Episode 4 (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Generation Zero (PS4, Xbox One, PC)

Outward (PS4, Xbox One, PC)

Xenon Racer (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Final Fantasy VII (Xbox One, Switch)

Power Rangers: Battle for the Grid (Xbox One, Switch)

Seven: Enhanced Edition (PS4, PC)

Space Junkies (PS4, PC)

Metagal (PS4, PS Vita)

Atelier Lulua: The Scion of Arland (PS4, Switch)

Nelke & The LEgendary Alchemists: Ateliers of the New World (PS4, Switch)

The Princess Guide (PS4, Switch)

MLB The Show 19 (PS4)

Path of Exile (PS4)

Warhammer 40,000: Space Wolf (PS4)

Skyworld (PS4)

Phar Lap – Horse Racing Challenge (PS4)

Angry Birds VR: Isle of Pigs (PS4)

War Theatre (PS4)

OMG Zombies! (Switch)

Dragon: Marked for Death (Switch)

Grimshade (PC)