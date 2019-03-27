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Bu hafta çıkacak oyunlar

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TEKNOLOJİ  | 27.03.2019 10:15 | Son Güncelleme

Oyun severlerin büyük bir sabırsızlıkla bekledikleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi sonunda netleşti. Bu hafta hayli kalabalık bir liste ile karşı karşıyayız. İşte konunun detayları.

Bu hafta çıkacak oyunlar

Bu hafta hayli kalabalık bir liste ile karşı karşıyayız. Peki uzayıp giden bu listede dişe dokunur, merakla beklenen kaç yapım var? Genel olarak listeye baktığımızda öyle çok aman amanlık bir oyun yok. Fakat uzun bir süredir geliştirme aşamasında bulunan ve çıkışı yılan hikayesine dönen Tropico 6‘nın sonunda raflardaki yerini aldığını görüyoruz.

Genel itibariyle bu hafta çıkacak oyunlar indie tarzı bağımsız oyunlardan oluşuyor. Ayrıca The Walking Dead‘in final sezonuna ait 4. bölümün de bu hafta satışa sunulacağını hatırlatalım. Görünen o ki dizi mantığıyla oyun yapma işi tutmuş.

Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi ile başbaşa bırakalım.

26 Mart Salı

The Walking Dead: The Final Season: Episode 4 (PS4, Xbox One, Switch, PC)
Generation Zero (PS4, Xbox One, PC)
Outward (PS4, Xbox One, PC)
Xenon Racer (PS4, Xbox One, Switch, PC)
Final Fantasy VII (Xbox One, Switch)
Power Rangers: Battle for the Grid (Xbox One, Switch)
Seven: Enhanced Edition (PS4, PC)
Space Junkies (PS4, PC)
Metagal (PS4, PS Vita)
Atelier Lulua: The Scion of Arland (PS4, Switch)
Nelke & The LEgendary Alchemists: Ateliers of the New World (PS4, Switch)
The Princess Guide (PS4, Switch)
MLB The Show 19 (PS4)
Path of Exile (PS4)
Warhammer 40,000: Space Wolf (PS4)
Skyworld (PS4)
Phar Lap – Horse Racing Challenge (PS4)
Angry Birds VR: Isle of Pigs (PS4)
War Theatre (PS4)
OMG Zombies! (Switch)
Dragon: Marked for Death (Switch)
Grimshade (PC)

27 Mart Çarşamba

Windscape (PS4, Xbox One, Switch, PC)
Tale of the Fragmented Star: Single Fragment Version (PS4)
Alien Cruise (Xbox One)
DayZ (Xbox One)

28 Mart Perşembe

Inferno Climber (PS4, Switch)
The World Next Door (Switch, PC)
Warparty (PS4)
Dracula’s Legacy (PS4)
S.O.N (PS4)
Power Rangers: Battle for the Grid (PS4)
She Remembered Caterpillars (Switch)
Ultrawings (Switch)

29 Mart Cuma

Yoshi’s Crafted World (Switch)
Tropico 6 (PS4, Xbox One, PC)
Assassin’s Creed III Remastered/Liberation Remastered (PS4, Xbox One, PC)
Operencia: The Stolen Sun (Xbox One, PC)
Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World (PS4, Switch, PC)
The Princess Guide (PS4, Switch)
Where the Bees Make Honey (PS4)
Kingdom Hearts: The Story So Far (PS4)
Danganronpa Trilogy (PS4)
Counter Fight (PS4)
Legendary Eleven (PS4)
Siralim 3 (PS4)
The End Is Nigh (PS4)
GODS Remastered (PS4)
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel (PS4)

30 Mart Cumartesi

Bum Simulator (PC)

31 Mart Pazar

Railroad Corporation (PC)

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