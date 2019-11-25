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Bu hafta çıkacak oyunlar

Ozan Alaca Ozan Alaca
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Muhtemelen önümüzdeki hafta çok daha kalabalık bir listeyle karşı karşıya kalacağız. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi ile başbaşa bırakalım.

Bu hafta çıkacak oyunlar

2019’un yavaş yavaş sonlarına geldiğimiz şu günlerde merakla beklenen yapımlar da peşi sıra raflardaki yerini alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Call of Duty Modern Warfare, Red Dead Redemption 2 PC, Outer Worlds, Borderlands 3, Death Stranding, Pokemon Sword & Shield ve daha pek çok beklenen yapım  satışa sunulmuştu.

Hayli yoğun geçen birkaç haftanın ardından oyun sektörü durağan bir dönem geçirecek. Önümüzdeki hafta boyunca hayli sade bir liste ile karşı karşıyayız. Bu durumun temel nedeni ise Black Friday haftasına giriyor olmamız. Malum 29 Kasım Cuma günü Black Friday olarak isimlendirilen alış veriş günü.

Dolayısıyla bu dönemde pek çok hit yapımda önemli indirimler yapılacak. Bu indirimlerin en çok hissedildiği sektörlerden birisi de şüphesiz oyun sektörü.

Bu yüzden geliştiriciler Black Friday haftasında yeni bir oyun satışa sunmak yerine, mevcuttaki oyunlarda indirimler yaparak satışları arttırmak istiyorlar.

26 Kasım Salı

GRIS (PlayStation 4)
Gas Guzzlers Extreme (PlayStation 4)
Monster Jam Steel Titans (Nintendo Switch)
Pine (Nintendo Switch)

27 Kasım Çarşamba

Story of a Gladiator (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

28 Kasım Perşembe

SD Gundam G Generation Cross Rays (PC)
Blacksad: Under the Skin (Nintendo Switch)
Trover Saves the Universe (Nintendo Switch)

29 Kasım Cuma

Weakless (Xbox One, PC)
Where the Water Tastes Like Wine (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch)
Blaster Master Zero 2 (PC)

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Anahtar Kelimeler:
Bu hafta çıkacak oyunlar black friday

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