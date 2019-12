Bu hafta çıkacak oyunlar

27 Kasım Çarşamba



Story of a Gladiator (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

28 Kasım Perşembe



SD Gundam G Generation Cross Rays (PC)

Blacksad: Under the Skin (Nintendo Switch)

Trover Saves the Universe (Nintendo Switch)

29 Kasım Cuma



Weakless (Xbox One, PC)

Where the Water Tastes Like Wine (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch)

Blaster Master Zero 2 (PC)

Oppo A9 2020 inceleme! Büyük ekran, 5 kamera, 5000mAh pil!