Ünlü plajda korku dolu anlar: Silah sesleri yükseldi!

Sidney’de Bondi Plajı’nda düzenlenen silahlı saldırı paniğe yol açtı. Polis bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Çiğdem Sevinç

Avustralya’nın Sidney kentinde, dünyaca ünlü Bondi Plajı’nda silahlı saldırı paniğe neden oldu. Olayda iki kişi gözaltına alındı. Polis, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yeni Güney Galler Polisi, saldırının ardından vatandaşlara Bondi Plajı çevresinden uzak durmaları ve güvenli alanlarda kalmaları çağrısında bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, plajdakilerin silah sesleriyle kaçıştığı görüldü. Görgü tanıkları, yaklaşık 50 el silah sesi duyulduğunu iddia etti.

Ünlü plajda korku dolu anlar: Silah sesleri yükseldi! 1

HANUKA ETKİNLİĞİ Mİ HEDEF ALINDI?

Tanıklara göre bir şüpheli Campbell Parade üzerinde bir araçtan inerek ateş açtı. Bazı görüntülerde siyah giyimli iki kişinin plaj yönüne doğru ateş ettiği duyuluyor.

Saldırının, plajda düzenlenen bir Hanuka etkinliğini hedef almış olabileceği öne sürüldü. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, yaralılar için olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığı bildirildi.

Ünlü plajda korku dolu anlar: Silah sesleri yükseldi! 2

