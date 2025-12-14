Mynet Trend

Fenomen isimden yeni hamle! Tarihi kaza 50 yıl sonra aydınlanıyor: Fatih Terim'in kayınpederi, Seyyal Taner'in kardeşi...

YouTube fenomeni Nedim Kuru, 50 yıl önce Marmara Denizi’ne düşen THY uçağı 'Bursa'nın enkazına ait olduğu öne sürülen parçaları görüntülemişti. Fatih Terim'in kayınpederi, Seyyal Taner'in kardeşi gibi isimlerin de hayatını kaybettiği kazayla ilgi harekete geçen Nedim Kuru ses getirecek yeni bir hamle daha yaptı.

Marmara Denizi'nin derinliklerindeki keşif 50 yıllık sırrı aydınlatmaya hazırlanıyor. Marmara Denizi’ne düşen 42 yolcu taşıyan "Bursa" adlı uçağın enkazına ait parçaların yerini tespit ettiğini iddia eden Youtuber Nedim Kuru, dikkat çeken bir girişimde bulundu.

SULARIN ALTINDA ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz günlerde, Türk Hava Yolları’nın (THY) 50 yıl önce Marmara Denizi’ne düşen yolcu uçağının sırrı ortaya çıkmış, uçağın düştüğü yeri tespit eden Youtuber Nedim Kuru ve ekibi, su altı dronu ile yaptıkları dalışta uçak enkazına ait olduğu iddia edilen parçaları görüntülemişti.

Kuru, uzun süredir üzerinde çalıştığı 1975 yılındaki uçak kazasına ait kalıntıların tam yerini belirlediğini öne sürmüştü.

ENKAZ İÇİN YENİ HAMLE

Kuru bu iddialarının ardından yeni bir girişimde bulundu ve İstanbul Valiliğine uçağın enkazını ekibiyle çıkarabileceği konusunda bir dilekçe yazarak izin başvurusunda bulundu.

KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKARACAK

Valiliğe sunduğu dilekçede, enkazı çıkarma çalışmalarını kendi özel imkanları ve ekibiyle yürütebileceğini belirten Kuru, bu tarihi kalıntıları gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor. Kuru, valilikten gelecek kararın ardından derhal çalışmalara başlayacağını ifade etti.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ÜNLÜ YAKINLARI

Kuru uçak kazasında ünlü Teknik Direktör Fatih Terim'in kayınpederi Kamuran Aksu ve şarkıcı Seyyal Taner'in hostes kardeşi gibi isimlerin de bulunduğuna dikkat çeken Kuru, "1975 yılında teknolojinin yeterince gelişmemiş olması nedeniyle enkaz çıkarılamamış. Ancak bulduğumuz parçaların enkaza ait olduğunu düşünüyoruz. Artık enkazın yerini biliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
