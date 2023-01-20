Bu hafta sonu sınav var mı? 21-22 Ocak 2023 ne sınavı var? Dikkat okulların önlerinde kalabalık oluşacak!

Hafta sonunun yaklaşması ile birlikte bu hafta sonu sınav olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu hafta sonu yani 21 Ocak Cumartesi günü ile 22 Ocak Pazar günüAÖF sınavları yapılacak. AÖF sınavları nedeniyle zaman zaman okulların önlerinde kalabalık oluşabilir.

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI, 21 - 22 OCAK'TA NE SINAVI VAR?

Bu hafta sonu AÖF güz dönemi sınavı gerçekleşecek.

AÖF güz dönemi final sınavları 21 Ocak Cumartesi ile 22 Ocak Pazar günü yapılacak.

AÖF sınavlarında adaylara sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilecek. Ders geçme notu ise 35 olarak belirlendi.

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

AÖF final sınavları için açıklamada bulunuldu. 2022-2023 Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları için sınav giriş belgeleri yayımlandı.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

