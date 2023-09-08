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Bu hafta sonu sınav var mı? 9-10 Eylül'de ne sınavı var? ÖSYM ve MEB sınav takvimi

08.09.2023 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlar merak konusu oldu. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlı (MEB) sınavları genellikle hafta sonları gerçekleşiyor. Hafta sonu gerçekleştirilecek olan sınavlara ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. Peki, Bu hafta sonu sınav var mı? 9-10 Eylül'de ne sınavı var?

Bu hafta sonu ne sınavı var, sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yıl içerisinde gerçekleştirilen üniversite, lise ya da özel kurumlar sınavlarına binlerce kişi katılım gösteriyor. Sınav tarihleri ÖSYM ve MEB sınav takvimi doğrultusunda belli oluyor. Peki, hafta sonu ne sınavı var? İşte detaylar...

HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

Bu hafta sonu, 9 Eylül tarihinde ÖSYM tarafından Elektronik Yabancı Dil sınavı gerçekleştirilecek. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin “ais.osym.gov.tr” adresinden 07 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebiliyor.

optik form

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023

e-YDS

Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2023/10 İngilizce) 09.09.2023

TUS

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2023-TUS 2. Dönem 24.09.2023

STS Tıp

Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem 24.09.2023

GYS

İl Özel İdareleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birlikleri Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

2023-GYS 08.10.2023

DUS

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2023-DUS 2.Dönem 15.10.2023

STS Diş Hekimliği

Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

2023-STS Diş Hekimliği 2.Dönem 15.10.2023

EUS

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2023-EUS 15.10.2023

STS Eczacılık

Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

2023-STS Eczacılık 15.10.2023

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