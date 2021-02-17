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Bu halini unutun! Emma Stone, Cruella için bambaşka biri oldu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 17.02.2021 12:07 | Son Güncelleme:
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Bu halini unutun! Emma Stone, Cruella için bambaşka biri oldu

Oscar ödüllü Emma Stone’un başrolünü üstlendiği 101 Dalmaçyalı'nın live-action versiyonu Cruella'nın afişi çıktı. Emma Stone’un değişimi görenleri şaşırttı.

101 Dalmaçyalı'nın live-action versiyonu olan Cruella'nın afişi yayımlandı. Emma Stone'un başrolde yer aldığı film, 28 Mayıs'ta gösterime giriyor. Emma Stone, kötü kadın Cruella de Vil olarak karşımıza çıkacak. Oyuncunun film için değişimi ise görenleri şaşırtıyor.

Oscar ödüllü Emma Stone’un, ikonik kötü karakter Cruella de Vil’e hayat verdiği Cruella filminin afişi çıktı. Filmin resmi Twitter hesabından paylaşılan tweet’te filmin fragmanının da bugün çıkacağı duyuruldu.

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CRUELLA HAKKINDA

Birçok kez beyazperdeye ve televizyona uyarlanan 101 Dalmaçyalı'nın live-action versiyonu olan Cruella filmi, dalmaçyalı cinsinden olan köpeklerin başına iş açan Cruella karakterine odaklanıyor. Filmin yönetmen koltuğuna ise Craig Gillespie oturuyor.

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Beş yıldır üzerinde çalışılan Cruella filmi 28 Mayıs’ta seyirciyle buluşacak. Filmde Emma Stone’un yanı sıra Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham ve Mark Strong da rol alıyor.

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