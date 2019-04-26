Mynet Trend

Bu halıya paha biçilemiyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 26.04.2019 09:16 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde paha biçilemeyen halı köylüler tarafından devlete teslim edilecek. Osmanlı'dan süregelen bir zimmet olan halının en az 500 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Çalınmasından çok korkan vatandaşlar, yetkililerin köy camisinden kalan bu halıyla özenle ilgilenmesini bekliyor.

Bu halıya paha biçilemiyor

Osmanlı’dan önce kurulan Barcın köyünde bulunan ve en az 5 asırlık halıya paha biçilemiyor. Halının çalınmasından korkan köylüler halıyı yetkililere teslim etmeye hazırlanıyor. Barcın Muhtarı İsmail Yüksel, “Köyümüz Osmanlı kurulmadan önce var olan çok eski bir köydür. Osmanlı devrinde el emeği işçilik ile yapılan çok değerli bir halı olan bu eserin en az 500 yıllık olduğunu tahmin ediyoruz. Bu kıymetli halı Osmanlı’dan beri süregelen bir zimmet ile bugünlere kadar ulaştı. Şimdi muhtar ben olduğum için bana zimmet edildi. Biz bunun bakımını yapamayız, o yüzden bu halıyı yetkililere teslim etmek istiyoruz” diye konuştu.

Halının köy camiinden kalan bir halı olduğunu ifade eden İsmail Yüksel, “Halının çalınmasından korkuyoruz. Yetkililer de bu konuya özen gösterirlerse halıyı kendilerine teslim etmek istiyoruz” dedi. (İHA)

halili


Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyorPlastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyor
İğrenç olay! Öğretmen iki öğrencisini taciz ettiİğrenç olay! Öğretmen iki öğrencisini taciz etti
Aç kaldı şehir merkezine indi! Vatandaşları tedirgin eden olayAç kaldı şehir merkezine indi! Vatandaşları tedirgin eden olay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
halı bursa
 

En Çok Okunan Trend Haberler

Dikkat! Bu gece yarısına kadar sürecek

Dikkat! Bu gece yarısına kadar sürecek

Şahan Gökbakar nasıl zayıfladı? 28 kilo vermesinin sırrını açıkladı

Şahan Gökbakar nasıl zayıfladı? 28 kilo vermesinin sırrını açıkladı

AVM'de korkunç olay! Parmakları koptu

AVM'de korkunç olay! Parmakları koptu

Havalimanında rötar kavgası! Yolcudan tepki çeken sözler

Havalimanında rötar kavgası! Yolcudan tepki çeken sözler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kadınlar isyan etti: Böyle mahalle adı mı olur!

Kadınlar isyan etti: Böyle mahalle adı mı olur!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Muhtarlık teslim edilmeyince mühürle kapıda kaldı

Muhtarlık teslim edilmeyince mühürle kapıda kaldı

Sosyal medyaya damga vuran diyalog! ' Sen değil biz utanalım'

Sosyal medyaya damga vuran diyalog! ' Sen değil biz utanalım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahalleye inen kurt vatandaşı tedirgin ediyor

Mahalleye inen kurt vatandaşı tedirgin ediyor

Balıkesir'de 2 öğrenciye taciz iddiasına tutuklama

İğrenç olay! Öğretmen iki öğrencisini taciz etti

Karabük'te aç kurt şehir merkezine indi

Aç kaldı şehir merkezine indi! Vatandaşları tedirgin eden olay

Kahramanmaraş'ta ormanları 'terminatör böcek' koruyacak

Ormanları bu 'terminatörler koruyacak! Doğada biyolojik yöntem

Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolduğu davada babası tutuklandı

4 yaşındaki çocuk kaybolmuştu! Korkunç şüphe gerçek çıktı

14 gündür aranan Liseli Emel'in denizde cesedi bulundu

14 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.