Bu hamburgeri yiyip ölürseniz mezar taşınız müesseseden!

12 bin kalorilik bir burger yapmaya başlayan mekan sahibi eğer bu kaloriyi yiyip ölen olursa mezar taşını kendi yaptıracağını açıkladı.

Adını 'Big Ben Number 10' koyduğu burgerin satış fiyatı 29 Sterlin (196 TL) olarak belirlendi. içinde 10 adet köfte bulunan burgerde ayrıca peynir ve bacon (domuz pastırması) da bulunuyor. Yanında patates kızartması ile servis edilen burger yaklaşık 1,5 kilo ağırlığında.

12 bin kalorilik burger bir insanın bir günde alması gereken ortalama kaloriden 5 kat daha fazla.

Mekanın sahibi Craig Harker bu burgeri yiyenlerin kalp krizi riskine hazır olması gerektiğini belirtirken bu konuda bir sorumluluk almadıklarını belirtiyor.

Eğer bu burgeri yedikten sonra hayatını kaybeden olursa 500 Sterlin'e kadar tazminat ödeyeceğini ve mezar taşını yaptıracağını da ekliyor.

