Bu hastalıklar depresyonu taklit ediyor!

Öyle halsizsiniz ki kolunuzu bile kıpırdatmak istemiyorsunuz… Uykunuz var, mümkünse hep uyumak istiyorsunuz… İşlerinizi yapmakta zorlanıyor, eskiden zevk aldığınız hemen hiçbir şeyden heyecan duymuyorsunuz… Nefes darlığı sorunu yaşamaya başlamanız da cabası… Muhtemelen bu yakınmalarınızın “depresyondan” kaynaklandığını düşünüyorsunuz ama dikkat! Depresyon sinyali olarak gördüğünüz şikayetlerinizin nedeni aslında fiziksel bir hastalık olabilir; mesela kalp damar hastalıkları veya diyabet gibi!

Depresyon kimi zaman ise iyileşme sürecinde yol açtığı üretkenlik kaybının farkına varılmasıyla ortaya çıkabiliyor. Ancak bu durumlardan bağımsız olarak birçok fiziksel hastalık kendini “depresyon” tablosu gibi gösterebiliyor.

Acıbadem Altunizade Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Çağatay Karşıdağ fiziksel hastalıkların depresyon belirtileriyle ortaya çıktığı zaman gözden kaçabildiği uyarısında bulunarak, “Hastaya depresyon tedavisi uygulanması nedeniyle de diyabet ve hipotiroidi gibi asıl tıbbi hastalığın tedavisi gecikiyor. Tedavide zaman kaybı yaşanmaması için hasta depresyonla uyumsuz olabilecek belirtileri de hekimiyle paylaşmalı. Ayrıca psikiyatrik belirtilerde öncelikle bunun organik, bir başka deyişle diyabet, kalp ve tiroit problemleri gibi genel tıbbi durumdan kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılmalı” diyor.