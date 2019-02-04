Bu hatalar cildinizi hızla yaşlandırıyor!

Yaşlanmak doğal bir süreç ve bunun önüne geçmek mümkün değil elbette. Ancak kimi zaman ihmalkârlığımız nedeniyle bakımımıza yeterince özen göstermememiz, kimi zamansa doğru sandığımız hatalı alışkanlıklarımız cildimizin yaşlanma takvimini hızla öne çekiyor. Örneğin, “kış güneşi yakmaz” düşüncesiyle güneşten korunmamak gibi! Peki, cildimizi erken yaşlandıran diğer yanlışlarımızı neler? Acıbadem Taksim Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Nilüfer Tüysüz cildin erken yaşlanmasına neden olan 10 hatalı alışkanlıkları anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu. • 'KIŞ GÜNEŞİ YAKMAZ' DİYEREK KORUNMAMAK Dermatoloji Uzmanı Dr. Nilüfer Tüysüz cildimizi yaşlandıran en önemli çevresel faktörün zararlı güneş ışınları olduğunu hatırlatarak, “Üstelik kar taneleri güneş ışınlarını cilde yüzde 50 – 90 gibi yüksek bir oranda yansıtabiliyor. Bu nedenle sadece yaz mevsiminde değil, kış aylarında, özellikle de karlı günlerde güneşin zararlı ışınlarından korunmak çok önemli.” diyor. Bunun nedeni ise zararlı UVA ve UVB ışınları nedeniyle cildimize destek sağlayan elastin ve kollajen yapısının bozulması. Bunun sonucunda; ciltte incelme, kuruluk ve kırışıklık oluşuyor. Ayrıca ciltte ton farklılıkları, kalıcı kahverengi ve kırmızı lekeler, çok daha önemli cilt kanseri de gelişebiliyor. Dolayısıyla SPF 30 ve üstü bir ürünü, havanın güneşli veya bulutlu olduğuna bakmaksızın, yılın dört mevsimi düzenli olarak kullanın. Güneşin zararlı ışınlarını yansıttığı için karlı ve güneşli havalarda koruma ürününü 2 saatte bir uygulamanız faydalı olacaktır.

• SAĞLIĞA YETERİNCE ÖNEM VERMEMEK Sağlıklı bir cilt için neler yapmalı? denildiğinde aklımıza ilk olarak düzenli cilt bakımı yaptırmak geliyor. Oysa sağlıklı ve genç bir cilt için öncelikle vücudumuzun genel sağlığına önem vermemiz şart. Örneğin kansızlık ile vitamin eksiklikleri ciltte solukluk ve kırışıklıklara neden oluyor. • CİLDİ DÜZENLİ NEMLENDİRMEMEK Cildimizin erken yaşlanmasına yol açan bir başka önemli hatalı alışkanlığımız da, nemlendirici ürünleri düzenli kullanmamak. İlerleyen yaşla birlikte deri yapısında bulunan ter ve yağ bezleri, kıl kökleri, damarlar, sinirler ile bağ dokularında işlevsel ve yapısal gerileme oluyor. Cilt daha az terlediği ve daha az yağlandığı için nemini yitirmeye başlıyor. Nemsiz cilt de kuruyor, hasarlanmaya eğilimli oluyor, bunların sonucunda daha erken yaşlanıyor. Sabahları duş sonrasında ve akşamları yüzünüzü temizledikten sonra cildinize mutlaka nemlendirici uygulayın. Aklınızda bulunsun, cildinizi suyla temastan hemen sonra, henüz kurumamışken nemlendirmeniz, ürünün cildinize daha iyi nüfus etmesini sağlayacaktır.

• MAKYAJ ÜRÜNLERİNİ TEMİZLEMEDEN YATMAK Dermatoloji Uzmanı Dr. Nilüfer Tüysüz makyaj ürünlerinin, özellikle de cilt kapatıcılarının aşırı miktarlarda ve uzun saatler ciltte kalmalarının da erken yaşlanma riskini yükselttiğini vurgulayarak, “Bunun nedeni ise makyajın, özellikle de kapatıcıların cildin gözeneklerini tıkaması sonucu akne, siyah nokta, iltihaplı sivilce ve kırışıklık gibi önemli sorunların gelişmesi. Gece yatmadan önce yüzünüze yapacağınız temizlik cildinizi kir, yağ ve ölü hücrelerden arındıracaktır” diyor. • İÇERİKLERİ BİLİNMEYEN KOZMETİK ÜRÜNLERİNİ KULLANMAK İçerikleri bilinmeyen kozmetik ürünlerin ve bitkisel diye alınıp kullanılan ürünlerin ne ölçüde faydalı oldukları şüpheli. Çünkü bu ürünlerin etkiyi hangi yolla yaptıkları bilinmiyor. Örneğin bitki içerikli bir ürün güneşle karşılaştığında leke yapıcı bir ürüne dönüşebiliyor ya da alerjik egzamayı başlatabiliyor. Yapısı itibariyle ciltte kırışıklara neden olabilen toksik maddeyi, çok daha kötüsü kanserojen bir maddeyi daha fazla içerebiliyor.

• AŞIRI SICAK YA DA SOĞUK SUYLA DUŞ ALMAK Aşırı sıcak suyla duş almak da cildimizi kurutarak doğal nemini kaybetmesine neden oluyor. Ayrıca damarlarda genişleme yaparak roza hastalığı gibi hastalıkları alevlendirebiliyor. Bu yüzden duş alırken suyun ılık olmasına dikkat edin. • KOZMETİK ÜRÜNLERDE AŞIRIYA KAÇMAK “Eksik olan vitaminleri takviye ederek yerine koymak bağışıklık direncimizin yanı sıra cilt sağlığımız için de çok önemli. Ancak her birinin yüksek dozda alımı ciltte toksik etki yapabiliyor” uyarısında bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Nilüfer Tüysüz sözlerine şöyle devam ediyor: “Ayrıca vitamin içeren ve cilde sürmek için üretilmiş bir ürünü enjeksiyon şeklinde ya da dermoroller gibi bir uygulamayla derinin içine vermek da ciddi enfeksiyonlara yol açabiliyor. Bunların yanı sıra mezoterapi, peeeling dolgu lazer gibi uygulamaları bilimsel yapılma aralıklarını gözetmeden sık sık uygulatmak da cildin doğal yapısını bozuyor. Örneğin sık sık peeling yaptırmak ciltte inceltme, kalıcı kızarıklık ve damarlarda artışa neden olabiliyor. Cildin ana yapısının bozulması sonucunda da enfeksiyon ile lekelenme oluşabiliyor”

• SUYU AZ, ÇAY VE KAHVEYİ FAZLA İÇMEK Yeterince su içmemek ciltte tonus kaybına neden oluyor. Cilt sağlığı için günde 8-10 bardak su içmeyi alışkanlık haline getirin. İçeriklerindeki vitaminler ve antioksidanlar cildin genç kalmasında etkili olduğu için gün içinde kahve, çay (yeşil, siyah, adaçayı, kuşburnu papatya gibi) içmenizde fayda var. Ancak dikkat! ‘Yararlı’ diyerek aşırı miktarda tüketildiklerinde, içeriklerindeki kafein ve tanin gibi maddeler ciltte kuruluk ve kansızlığa bağlı olarak soluk bir cilde neden olabiliyor. • KARBONHİDRAT VE DOYMUŞ YAĞ AĞIRLIKLI BESLENMEK Hatalı beslenmek, örneğin karbonhidrat ağırlıklı ve doymuş yağ ağırlıklı beslenmek insülin direncimiz etkiliyor. Ani kilo alışları çatlaklara, ani kilo alış verişleri de ciltte sarkmalara yol açıyor. Cildinizin uzun yıllar genç kalması için özellikle A, C ve E vitaminlerini içeren sebze ile meyveden zengin, şeker ile tuzdan ise fakir bir beslenme alışkanlığı edinin. Bakliyat, balık ve orantılı olarak kuruyemiş tüketmeyi de ihmal etmeyin.