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Bu hatayı sıklıkla yapıyorsunuz! Sağlınızı tehlikeye atıyor…

18.05.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıdaları dondurucuya koymak ve oradan alıp pişirmek hayatımızı kolaylaştıran pratik çözümler arasında yer alıyor. Ancak dondurulan yiyecekleri çözdürürken birçok yanlış yapılıyor. Bilinmeden yapılan yanlışlar sağlığınızı riske atıyor. Dondurulmuş etleri yanlış çözdürmek çok büyük hatalara yol açabilir.

Bu hatayı sıklıkla yapıyorsunuz! Sağlınızı tehlikeye atıyor…

Dondurulmuş yiyecekleri pişirmeden önce çözdürmek gerekiyor. Ancak yanlış çözdürme yöntemleri hem yemeğin tadının bozulmasına hem de sağlığınızın bozulmasına neden olabiliyor. Dondurulmuş etleri çözdürürken oda sıcaklığında bekletmek etin üzerinde bakterilerin üremesine sebep oluyor. Oda sıcaklığında bekletilen etin yüzeyinde mikroorganizmalar hızla üreyerek etin mikrobiyal yükünün artmasına sebep oluyor.

ETİ DOĞRU ŞEKİLDE ÇÖZDÜRMEK NASIL OLMALIDIR?

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  • En sağlıklı yöntemlerden biri zaman sıkıntısı da yoksa buzdolabının dondurucusundan çıkartılan eti normal soğutucu bölmesine alarak çözdürmektir.
  • Dondurulmuş etlerin çözdürülmesi için kullanılabilecek yöntemlerden bir diğeri de sıcak su banyosudur. Etler su geçirmeyecek bir kaba konulduktan sonra sıcak su bulunan bir tencereye yerleştirilerek kısa sürede çözdürülebilir.
  • Bir başka pratik yöntem de etleri mikrodalga fırında çözdürmektir.

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