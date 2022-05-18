Bu hatayı sıklıkla yapıyorsunuz! Sağlınızı tehlikeye atıyor…

Dondurulmuş yiyecekleri pişirmeden önce çözdürmek gerekiyor. Ancak yanlış çözdürme yöntemleri hem yemeğin tadının bozulmasına hem de sağlığınızın bozulmasına neden olabiliyor. Dondurulmuş etleri çözdürürken oda sıcaklığında bekletmek etin üzerinde bakterilerin üremesine sebep oluyor. Oda sıcaklığında bekletilen etin yüzeyinde mikroorganizmalar hızla üreyerek etin mikrobiyal yükünün artmasına sebep oluyor.

ETİ DOĞRU ŞEKİLDE ÇÖZDÜRMEK NASIL OLMALIDIR?