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bu helvayı yapmak için kar yağmasını bekliyorlar!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 13.02.2019 15:50 | Son Güncelleme

Bayburt’ta özellikle kış mevsiminde köy odaları ve köy konaklarında pişirilen yöreye özgü ‘Bayburt tel helvası’ geleneği bugün hala yaşatılıyor.

bu helvayı yapmak için kar yağmasını bekliyorlar!

Şeker, su, irmik ve limon kullanılarak hazırlanan ve kar yüzeyine bırakılıp soğutulan tel helva, yörede kış aylarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor. Kentte, ‘pişmaniyenin atası’ olarak da bilinen ‘Bayburt tel helvası’, köy odaları ve köy konaklarında yapıyor.

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Karın yağmasıyla yapılan, düşük maliyetiyle tercih edilen tel helva, irmik, şeker, su ve limon suyundan yapılıyor. Sarımeşe köyü sakinleri bir araya gelerek hazırladıkları tel helvayı önce miyane olarak adlandırılan macun kıvamına getiriyor.

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Ardından hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 10 dereye kadar düştüğü anda kar üzerine bırakılıyor.

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5 veya 10 dakika soğutulduktan sonra ikinci kez yoğruluyor.

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Karın üzerinde lezzetini aldığı düşünülen tel helva, soğuk kış gecelerin vazgeçilmez tatlıları arasında gösteriliyor.

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Yörede tel helva geleneği yıllardır yaşattıklarını söyleyen Tunay Mutlu, müdavimlerinin de olduğu helvanın, birliktelik ve samimiyeti simgelediğini söyledi.

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Mutlu, "İlk aşamada tel helvasının malzemeleri şeker, su, irmik, bir müddet kaynadıktan sonra limonunu atıyoruz. Bir müddet daha kaynıyor ve kıvamına geliyor. Sonra karın üstünde tepsiye döküyoruz. Orada da bir soğuma oluyor. Kıvamına geldikten sonra elimize alıp miyanesini katıp beyazlaşana kadar yoğuruyoruz. Tel tel olduktan sonra yaklaşık 2 saatte Bayburt’un kendine has özel tel helvası çekiliyor ve hazır hale geliyor. Tarifin tutması için kar ve hava sıcaklığın sıfırın altında eksi 10 derece olması şart. Pazar günleri olmazsa olmazımız tel helvasıdır. Geleneğimizi elimizden geldiği kadar sürdürmeye çalışıyoruz" dedi.

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bayburt tel helvası yöresel emekler bayburt yemekleri

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