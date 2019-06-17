Bu heykellerin içine sıkışmış birileri var gibi!

1. "İç kargaşa"

Gövde ve oyulmuş alan insanlara karmaşık bir anlam verir. Üzülmüş bir iç zihninin durumunu keşfedebiliriz.



2. “Yeni Bir Kahramanın Doğuşu”

Bu eser; iç mekanın yorumlanması ve hayal gücünün bir ifadesidir.





3. "Nefes"







4. “Bir yığın kafa”

Bilinci serbest bırakan ve bilinçaltı dünyasını keşfeden özgür hayal gücüdür.



5. “Yeni Yalnız”

Bu çalışmada, mükemmellik heykelin yuvarlak şekli ile sembolize edilmiştir. Topun içerisinde iki insan figürünün bulunduğunu ancak yüzeysel görebilirsiniz.





6. “Otoportre”

Kendi portresi, tasvir edilen yüz ifadesi ve el hareketi sayesinde, kişi gizli metaforları tespit edebilir ve yazarın ruhsal durumunu ortaya çıkarabilir.







7. “Orman İçindeki Değişiklikler”

Orman, toplumun bir sembolüdür. Gizlenmiş detaylarla, dış kısmına bakarak ve içini görüntüleyerek bu parçanın içini keşfedebiliriz. Genelde bazı şeyleri görme biçimimizin tersine, içindeki diğer incelikleri ortaya çıkarabiliriz.



8. “Yuvarlak ve Kare Arasında: Geçmiş, Şimdi ve Gelecek”

Ağaçlar ve dünya arasındaki bu ortak gelişim süreci, bu eserle mükemmel bir şekilde uyuyor. Eser prizmatik biçimde sunulmuştur; nesnenin görünümü zamanın geçtiğini gösterir.





9. “Deri Kavramı - Karakter”

Sanatçının çalışmalarında dünya, yalnızca bedeninin dışındaki bir yer değil, bedeninin devamıdır. Bedeni kullanarak, el emeğini ve düşünceyi kullanarak dünyayı nasıl göreceğine dair bir bilgi sistemi öneriyor. Amaç, yüzeysel ve içsel çatışmayı değil, ikisi arasında gidip gelme özgürlüğünü göstermektir.





