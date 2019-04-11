Bu hile sayesinde 1 dakikada kırışıklıklardan kurtulacaksınız!

İşe giderken ya da özel bir davete katılırken ne giyeceğinizi düşünmek zaten bir hayli vakit kaybı olabilir. Hele bir de seçtiğimiz tişört ya da kumaş pantolon kırışık çıkarsa işte o gün daha başlamadan canınızı sıkabilir.

Şimdi öğreneceğiniz bilgi sayesinde büyük vakit kazanacaksınız. Üstelik ütüye bile ihtiyacınız yok o yüzden seyahatte veya tatilde de bu ipucunu kolayca kullanabilirsiniz!

İŞTE O HİLE



Ne kadar dikkatli katlarsanız katlayın bazı tişörtler ya da gömlekler kumaş yapısı gereği hemen kırışıyor. Özellikle de koton parçalar... Neyse ki bunu ortadan kaldıracak bir yöntem var: ihtiyacınız olan şeyler ise su ve saç kurutma makinesi.

Bu yöntemi tişört ya da kırışık herhangi bir kıyafet üstünüzdeyken bile uygulayabilirsiniz.

Gömleğin buruşuk bölgesine biraz su püskürtün. Bunun için önceden bir sprey şişesine su doldurup hazırda bekletebilirsiniz bile...

Daha sonra gömleğin ıslak kısmını fön makinesi yardımıyla düz ve dik açıda kurutun. Kırışıklıkların yok olacağına şahit olacaksınız. İşte bu kadar kolay...



