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Bu iddia çok konuşulur! Cinsel ilişkiye girmeleri belgelerle yasaklanabilir

24.04.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk SpaceX, Jeff Bezos'un Blue Origin ile başı çektiği uzay turizmi sektörü gün geçtikçe gelişiyor. Bir uzman ise uzayda cinsel ilişki ilgili 'acilen ele alınması gereken' 'cevaplanmamış biyolojik ve yasal sorular' hakkında uyarıda bulundu. Uzay turistlerinin uçuşları sırasında cinsel ilişkiyi yasaklayan yasal belgeler imzalamak zorunda kalabileceği iddia ediliyor. İşte detaylar...

Bu iddia çok konuşulur! Cinsel ilişkiye girmeleri belgelerle yasaklanabilir

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, henüz bir iddia olsa da, uzay turistleri uzayda cinsel ilişkiye girmelerini yasaklayan yasal feragatnameler imzalamak zorunda kalabilir. Bu konuda gündeme gelen isim Cranfield Üniversitesi'nde astrobiyoloji profesörü olan Profesör David Cullen. Cullan'a göre, uzayda cinsel ilişki ile ilgili 'acilen ele alınması gereken' 'cevaplanmamış biyolojik ve yasal sorular' var.

İDDİA: UZAY TURİSTLERİ, CİNSEL İLİŞKİYİ YASAKLAYAN YASAL BELGELER İMZALAMAK ZORUNDA KALABİLİR

Cullen, hamile kalmanın embriyo üzerinde radyasyonun zararlı etkilerine yol açabileceği ve bunun da uçuşa ev sahipliği yapan kuruluşa karşı dava açılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Bu nedenle yeni evliler gibi uzay turistlerinin, uçuşları sırasında cinsel ilişkiyi yasaklayan yasal belgeler imzalamak zorunda kalabileceği söyleniyor.

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Profesör Cullen, Elon Musk'ın SpaceX'i ve Jeff Bezos'un Blue Origin'i gibi şirketlerin başını çektiği gelişmekte olan uzay turizmi sektörü tarafından uzayda cinsel ilişkinin ciddiye alınıp alınmadığını sorgulayan yeni bir raporun başyazarı.

"KAÇINACAKLARINI VARSAYMAK GERÇEKÇİ DEĞİL"

Yeni raporda, "Uzay turizmi katılımcılarının tamamının mikro yerçekimine ve uzay uçuşu sırasında artan iyonlaştırıcı radyasyon seviyelerine maruz kalırken cinsel faaliyetlerden kaçınacağını varsaymak gerçekçi değil" deniyor.

Bu da uzayda kontrolsüz insan gebeliği olasılığını gündeme getiriyor. Bu da gelişmekte olan uzay turizmi sektörü için önemli bir risk teşkil etmekte.

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Bu uzay ortamlarının insan üremesinin erken aşamaları üzerindeki etkileri ve insan yavruları üzerindeki uzun vadeli sonuçları hakkındaki bilgilerimiz henüz emekleme aşamasında.

NASA ise uzun zamandır astronotlar arasında cinsel ilişki konusundan kaçındı ve daha önce kategorik olarak 'hiçbir insanın uzayda cinsel ilişkiye girmediği' konusunda ısrar etti. Ancak önümüzdeki 10 yıl içinde uzay turizmi olarak bilinen ve sektörde katlanarak büyüme görülecek.

TURİSTLER ASTRONOTLAR GİBİ OLMAYABİLİR

Profesör Cullen ve meslektaşları ise 'uzay turistlerinin beklenen motivasyon ve davranışlarının profesyonel astronotlardan farklı olacağını' söylüyor. Başka bir deyişle onlara göre, astronotlar uzayda geçirdikleri uzun süreler boyunca cinsel dürtülerini dizginlemek üzere eğitilirken, halk yani turistler, bu kadar ölçülü olmayabilir.

Profesör Cullen ve meslektaşları, gelecekteki tüm uzay turistlerinin cinsel faaliyetlerden kaçınacağını varsaymanın gerçekçi olmadığını ve önlem alınmadığı takdirde ciddi tehlikeler doğuracağını savunuyor.

Profesör Cullen, verdiği demeçte, raporun cinsel ilişkinin kendisinden ziyade, insan gebeliğinin potansiyel risklerine ve üremenin erken aşamalarına odaklandığını söyledi.

Cullen, "Uzay uçuşu sırasında cinsel ilişkinin gerçekleşmesi halinde gebe kalma olasılığını azaltmaya yönelik olası hafifletici yaklaşımlardan biri, mevcut doğum kontrol yöntemlerini kullanmaktır" dedi.

Bu da, doğum kontrolü yaklaşımlarının çoğunun uzay ortamlarında etkinliklerinin doğrulanmamış olması nedeniyle başka bir risk ya da soruyu gündeme getiriyor.

Raporun tavsiyelerinden biri, uzay ortamlarında kontraseptif yaklaşımların etkinliğini anlama ihtiyacının daha fazla dikkate alınması.

Yazarlar makalelerinde sektöre yönelik olarak, tartışmak üzere toplantılar düzenlemek de dahil olmak üzere bir dizi tavsiyede bulunuyorlar. Makalede, "Şu anda sektör bu riski ve bağlamı açık bir forumda tartışıyor ya da herhangi bir risk azaltma iletişimi yapıyor gibi görünmüyor" deniyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki uzay

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