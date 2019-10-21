Bu ilan sosyal medyada büyük tepki çekti!

Twitter üzerinden bir kullanıcı devraldığı yeni bir mekan için çellist aradığına dair bir paylaşımda bulundu. Buraya kadar her şey normaldi ancak vermeyi planladığı ücreti açıklayınca sosyal medyada adeta infial oldu. 3 saat boyunca çello çalacak kişiye ödenmesi düşünülen toplam ücret 50 TL idi. Kimileri 50 TL’ye ıslık bile çalınmaz derken kimileri de gitmeyi düşünene 50 TL ben vereyim gitmesin diyerek tepkisini gösterdi. Mekan sahibinin kendini açıklamaya çalışması da yetmedi ve sosyal medyada büyük bir çello tartışması döndü. İşte o olay...
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