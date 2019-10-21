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Bu ilan sosyal medyada büyük tepki çekti!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 21.10.2019 11:39 | Son Güncelleme

Sosyal medyada, yeni açılacak bir mekan için 3 saati 50 TL’ye çello çalacak biri aranıyor ilanına tepkiler çığ gibi büyüdü.

Bu ilan sosyal medyada büyük tepki çekti!

Twitter üzerinden bir kullanıcı devraldığı yeni bir mekan için çellist aradığına dair bir paylaşımda bulundu. Buraya kadar her şey normaldi ancak vermeyi planladığı ücreti açıklayınca sosyal medyada adeta infial oldu. 3 saat boyunca çello çalacak kişiye ödenmesi düşünülen toplam ücret 50 TL idi. Kimileri 50 TL’ye ıslık bile çalınmaz derken kimileri de gitmeyi düşünene 50 TL ben vereyim gitmesin diyerek tepkisini gösterdi. Mekan sahibinin kendini açıklamaya çalışması da yetmedi ve sosyal medyada büyük bir çello tartışması döndü. İşte o olay...

Twitter’da böyle bir ilan yayınlandı.

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İlanın yayınlanmasının ardından tepkiler de gecikmedi.

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İlanı veren kişi daha fazla dayanamayıp bu yoruma cevap verdi.

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Ve tabii cevabını da aldı.

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Gelen tepkiler üzerine ilan sahibi kendini biraz daha açıklama gereği hissetti.

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Ancak bütün bunlar tepkileri kesmedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya sosyal medya tartışma çello

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