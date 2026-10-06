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Bu ilde üzümler hasta oldu: 'Sam hastalığı' verimi düşürdü

Son dönemde Yozgat'ın Kuruçay köyünde, 'sam hastalığı' üzüm üreticilerini olumsuz etkiledi. İlçenin bazı bölgelerinde yüksek verim elde edilirken, Kuruçay ve çevresindeki durum üreticileri mağdur etti. İşte detaylar...

Bu ilde üzümler hasta oldu: 'Sam hastalığı' verimi düşürdü

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Kuruçay köyünde, bağlarda etkili olan 'sam hastalığı' üzüm üreticisini olumsuz etkiledi.

Bu ilde üzümler hasta oldu: Sam hastalığı verimi düşürdü 1

Geleneksel yöntemlerle pekmez üretimi yapan annesine yardım etmek amacıyla köye gelen Murat Gençaslan, bu yıl bağlardaki ürünün büyük bir kısmını dalında bırakmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Bu ilde üzümler hasta oldu: Sam hastalığı verimi düşürdü 2

"ÜZÜMLER KARARDI"

Her yıl düzenli olarak bakımını yaptıkları bağlardan bu sezon bekledikleri verimi alamadıklarını ifade eden Gençaslan, süreci şu sözlerle aktardı: "Üzümümüzde hastalık var; hemen hemen yüzde 60'ını bağda bıraktık, getirdiğimiz üzüm yüzde 30 ile 40 arasında kaldı. Biz genelde bağımıza iyi bakar, yüzde 50 civarında güzel ve düzgün verim alırdık. Üzümlerimiz böyle kara kuru olmazdı. Bu sene üzümlerimizi sam vurdu. Normalde çok kaliteli ürün elde ederdik. 'Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur' derler; biz her sene olduğu gibi bu sene de baktık ama yeterli verim alamadık. Üzümler karardı, her sene dolan vagonumuz bu yıl dolmadı."

Bu ilde üzümler hasta oldu: Sam hastalığı verimi düşürdü 3

BAĞLARDAKİ HASTALIK YAYILABİLİR!

İlçede bölgesel olarak farklılık gösteren rekolte kaybı nedeniyle zor günler geçiren üreticiler, bağlardaki hastalığın yayılmaması ve önümüzdeki sezon benzer sorunların yaşanmaması için yetkililerden ve ilçe tarım müdürlüklerinden teknik destek bekliyor.

Bu ilde üzümler hasta oldu: Sam hastalığı verimi düşürdü 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
üzüm Yozgat Bağ bozumu
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