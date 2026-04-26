Bu ilde yer altı serveti gün yüzüne çıktı!

Türkiye, dünya bor rezervlerinin büyük bölümüne sahipken, bu gücün kalbi Eskişehir’de atıyor. Özellikle Kırka bölgesinde çıkarılan bor mineralleri; cam, seramik, deterjan ve savunma sanayii gibi birçok alanda kullanılıyor.

Uzmanlara göre bor, sadece bugünün değil geleceğin de en kritik ham maddeleri arasında yer alıyor. Enerji depolama ve yüksek teknoloji üretiminde borun rolü giderek artıyor.

LİTYUM KEŞFİ HEYECAN YARATMIŞTI

Son yıllarda yapılan çalışmalarla birlikte Eskişehir’de bor atıklarından lityum üretimi mümkün hale geldi. Bu gelişme, özellikle elektrikli araç bataryalarında kullanılan lityum açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye’nin enerji dönüşümünde kritik rol oynayan bu element, dışa bağımlılığı azaltacak önemli bir adım olarak görülüyor.

EKONOMİYE KATKI

Bor ve lityum üretiminin artmasıyla birlikte Eskişehir ekonomisinin ciddi bir ivme kazanması bekleniyor. Yeni yatırımlar, istihdam olanakları ve ihracat gelirleriyle şehir, madencilikte stratejik bir üs haline geliyor.

Sanayi uzmanları, bu gelişmenin sadece yerel değil ulusal ölçekte de ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını belirtmişti.

ENERJİ VE TEKNOLOJİNİN GELECEĞİ BU TOPRAKLARDA MI?

Eskişehir’deki yer altı kaynakları, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefinde kilit rol oynuyor. Özellikle yenilenebilir enerji ve elektrikli araç teknolojilerinde kullanılan bu değerli madenler, ülkenin küresel rekabet gücünü artırabilir.