Bu ilde yer altı serveti gün yüzüne çıktı!

Türkiye’nin stratejik madenleri arasında yer alan bor ve son yılların en değerli elementi olarak öne çıkan lityum, bu kez Eskişehir ile gündemde. Yer altındaki zengin kaynakların gün yüzüne çıkarılmasıyla birlikte şehir, hem ekonomik hem de teknolojik açıdan dikkat çeken bir merkez haline geliyor.

Sedef Karatay Bingül

Türkiye, dünya bor rezervlerinin büyük bölümüne sahipken, bu gücün kalbi Eskişehir’de atıyor. Özellikle Kırka bölgesinde çıkarılan bor mineralleri; cam, seramik, deterjan ve savunma sanayii gibi birçok alanda kullanılıyor.

Uzmanlara göre bor, sadece bugünün değil geleceğin de en kritik ham maddeleri arasında yer alıyor. Enerji depolama ve yüksek teknoloji üretiminde borun rolü giderek artıyor.

LİTYUM KEŞFİ HEYECAN YARATMIŞTI

Son yıllarda yapılan çalışmalarla birlikte Eskişehir’de bor atıklarından lityum üretimi mümkün hale geldi. Bu gelişme, özellikle elektrikli araç bataryalarında kullanılan lityum açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye’nin enerji dönüşümünde kritik rol oynayan bu element, dışa bağımlılığı azaltacak önemli bir adım olarak görülüyor.

EKONOMİYE KATKI

Bor ve lityum üretiminin artmasıyla birlikte Eskişehir ekonomisinin ciddi bir ivme kazanması bekleniyor. Yeni yatırımlar, istihdam olanakları ve ihracat gelirleriyle şehir, madencilikte stratejik bir üs haline geliyor.

Sanayi uzmanları, bu gelişmenin sadece yerel değil ulusal ölçekte de ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını belirtmişti.

ENERJİ VE TEKNOLOJİNİN GELECEĞİ BU TOPRAKLARDA MI?

Eskişehir’deki yer altı kaynakları, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefinde kilit rol oynuyor. Özellikle yenilenebilir enerji ve elektrikli araç teknolojilerinde kullanılan bu değerli madenler, ülkenin küresel rekabet gücünü artırabilir.

