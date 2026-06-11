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İstanbul'da gizli yılan evi ortaya çıktı! Pitonlar, Mısır yılanları ve king bulundu

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İstanbul'un Çatalca ilçesinde gerçekleştirilen denetimde bir evden çıkan onlarca yılan ekipleri harekete geçirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları operasyonda gerekli izinleri bulunmayan 42 yılanı koruma altına aldı.

İstanbul'da bir eve düzenlenen operasyonda 18 piton yılanı, 21 Mısır yılanı ve 3 king yılanına el konuldu.

İstanbul da gizli yılan evi ortaya çıktı! Pitonlar, Mısır yılanları ve king bulundu 1

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Çatalça ilçesinde bir evde yılan yetiştirildiği ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Evde yapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmayan 18 piton yılanı, 21 Mısır yılanı ve 3 king yılanı tespit edildi. Yılanlar koruma altına alınırken, şahsa para cezası kesildi.

İstanbul da gizli yılan evi ortaya çıktı! Pitonlar, Mısır yılanları ve king bulundu 2

EVDEN 42 YILAN ÇIKTI!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gelen bir ihbarı değerlendiren ekiplerimiz, kolluk kuvvetleriyle birlikte Çatalca'daki bir evde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmayan 18 piton yılanı, 21 Mısır yılanı ve 3 king yılanı tespit edildi. Ekiplerimiz tarafından söz konusu yılanlara el konularak, koruma altına alındı. İlgili şahıs hakkında ise idari para cezası uygulandı. Yaban hayvanlarının izinsiz olarak bulundurulmasına yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Çatalca yılan
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