Bu ilginç alet sizce ne işe yarıyor?

Tarih boyunca insanoğlu günlük ihtiyaçlarını gidermek için pek çok aletten ve eşyadan yardım aldı. Bugün, ihtiyaç kalmadığı için pek çoğu tarihin tozlu sayfalarındaki yerini aldı. Ancak hala zaman zaman karşımıza çıkan ilginç nesneler oluyor, işte bu gibi durumlarda internete başvuruyoruz. İnsanların internete danışıp ne olduğunu öğrenmeye çalıştığı kimi kullanılmayan, kimi nadir de olsa hala kullanımda olan aletleri ve eşyaları görünce çok şaşıracaksınız!

1. Stetoskop gibi ama değil gibi?

Bu alet stetoskoptan esinlenmiş bir ses dinleme aleti. Su kaçakları gibi bir sesin kaynağını bulmak için kullanılıyor.

2. Konserve açacağı gibi duran bu alet ne işe yarıyor?

Bu alet bir toynak temizleyici. Atın toynaklarına sıkışan taş ve toprağı çıkarmak için kullanılıyor.

3. Parmaklara takılan, bir parçası kesici olan bu alet de neyin nesi?

Bunu üzüm bağı sahipleri iyi bilir, bu bir üzüm salkımı kesici. Üzün hasadında kullanılıyor.

4. 1950’lerden kalma bu mücevher gibi şey de nedir?

Bu bir eldiven klipsi, eldivenlerinizi kullanmadığınız zamanlarda çantanızın kenarına asmak için kullanılıyor. İnsanlar neleri düşünmüşler değil mi?

5. Bu soba üstü çamaşır kurutma askısı gibi görünen şey ne olabilir?

Bu araçlar için tasarlanmış bir kovboy şapkası tutacağı. Teksas’ta çok görebilirsiniz.