Bu ilginç alet sizce ne işe yarıyor?

Tarih boyunca insanoğlu günlük ihtiyaçlarını gidermek için pek çok aletten ve eşyadan yardım aldı. Bugün, ihtiyaç kalmadığı için pek çoğu tarihin tozlu sayfalarındaki yerini aldı. Ancak hala zaman zaman karşımıza çıkan ilginç nesneler oluyor, işte bu gibi durumlarda internete başvuruyoruz. İnsanların internete danışıp ne olduğunu öğrenmeye çalıştığı kimi kullanılmayan, kimi nadir de olsa hala kullanımda olan aletleri ve eşyaları görünce çok şaşıracaksınız!
Bu alet stetoskoptan esinlenmiş bir ses dinleme aleti. Su kaçakları gibi bir sesin kaynağını bulmak için kullanılıyor.
Bu alet bir toynak temizleyici. Atın toynaklarına sıkışan taş ve toprağı çıkarmak için kullanılıyor.
Bunu üzüm bağı sahipleri iyi bilir, bu bir üzüm salkımı kesici. Üzün hasadında kullanılıyor.
Bu bir eldiven klipsi, eldivenlerinizi kullanmadığınız zamanlarda çantanızın kenarına asmak için kullanılıyor. İnsanlar neleri düşünmüşler değil mi?
Bu araçlar için tasarlanmış bir kovboy şapkası tutacağı. Teksas’ta çok görebilirsiniz.
Bu 1920’lerden kalma bir bozuk para cüzdanı.
Bu, bekçiler veya güvenlik görevlileri için anahtar mekanizması. Binanın belli bölgelerinde olur, güvenlik görevlisi yanından geçerken anahtarını sokarak “mesaim sırasında buraya uğradım” mesajını bırakır.
Bu, 18. Yüzyılda çok kullanılan bir düğme yapma aleti.
Farklı renk katmanlara sahip pastalar yapmak için kullanılan bir kalıp bu.
Evet tam olarak yarım bir kaşık bu, sıvı ilaçları ölçmede kullanılıyor.
Bu bir tereyağı bıçağı, tereyağını kıvrımlı olarak çıkarmak için kullanılıyor.
Bu bir kürdanlık.
Bu alet balık pullarını temizlemek için kullanılıyordu bir zamanlar.
Büyük boya kutularının kapaklarını sızdırmaz bir şekilde kapatmak için kullanılan bir araç olur kendisi.
Bu bir mısır kazıyıcı, mısır tanelerini koçandan ayırmak için kullanılıyor.
Amerikan yerlilerinin savaşlarda kullandıkları bir silah bu.
Çok basit, bu bir iğne tutucu. İçine iğne koyuyorsunuz, o kadar.
İnanması belki güç ama bu bir küllük. Tuvalette sigara içenler için düşünülmüş.
Bunlar “Klunse” veya “Tek mi Çift mi?” diyebileceğimiz bir oyunun parçası. Kişi bunlardan birini, ikisini veya üçünü avcunun içine gizler ve karşıdakine tek mi çift mi diye sorar. Kaybeden diğerine içki ısmarlar.
Bu, sineklerin dükkanın içine girmesini engellemek için kullanılıyor. Torbadan yansıyan ışık sinekleri korkutuyor ve içeri girmelerini engelliyor. Gerçi pek işe yaramıyor, ama hala kullananlar var.
Bu bir sardalya balığı servis aleti. Ucunun kapalı olmasının sebebi servis ederken balığa zarar vermemek için.
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