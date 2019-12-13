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Bu ilginç alet sizce ne işe yarıyor?

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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İnsanoğlu yıllar içerisinde işini görmek için pek çok alet tasarladı, işte ne işe yaradığını öğrendiğinizde çok şaşıracağınız 21 alet...

Bu ilginç alet sizce ne işe yarıyor?

Tarih boyunca insanoğlu günlük ihtiyaçlarını gidermek için pek çok aletten ve eşyadan yardım aldı. Bugün, ihtiyaç kalmadığı için pek çoğu tarihin tozlu sayfalarındaki yerini aldı. Ancak hala zaman zaman karşımıza çıkan ilginç nesneler oluyor, işte bu gibi durumlarda internete başvuruyoruz. İnsanların internete danışıp ne olduğunu öğrenmeye çalıştığı kimi kullanılmayan, kimi nadir de olsa hala kullanımda olan aletleri ve eşyaları görünce çok şaşıracaksınız!

1. Stetoskop gibi ama değil gibi?

1

Bu alet stetoskoptan esinlenmiş bir ses dinleme aleti. Su kaçakları gibi bir sesin kaynağını bulmak için kullanılıyor.

2. Konserve açacağı gibi duran bu alet ne işe yarıyor?

2

Bu alet bir toynak temizleyici. Atın toynaklarına sıkışan taş ve toprağı çıkarmak için kullanılıyor.

3. Parmaklara takılan, bir parçası kesici olan bu alet de neyin nesi?

3

Bunu üzüm bağı sahipleri iyi bilir, bu bir üzüm salkımı kesici. Üzün hasadında kullanılıyor.

4. 1950’lerden kalma bu mücevher gibi şey de nedir?

4

Bu bir eldiven klipsi, eldivenlerinizi kullanmadığınız zamanlarda çantanızın kenarına asmak için kullanılıyor. İnsanlar neleri düşünmüşler değil mi?

5. Bu soba üstü çamaşır kurutma askısı gibi görünen şey ne olabilir?

5

Bu araçlar için tasarlanmış bir kovboy şapkası tutacağı. Teksas’ta çok görebilirsiniz.

6. Zırh gibi görünen bu küçük şey nedir?

6

Bu 1920’lerden kalma bir bozuk para cüzdanı.

7. Hastanenin duvarına monte edilmiş elektrik prizi gibi duran bu şey nedir?

7

Bu, bekçiler veya güvenlik görevlileri için anahtar mekanizması. Binanın belli bölgelerinde olur, güvenlik görevlisi yanından geçerken anahtarını sokarak “mesaim sırasında buraya uğradım” mesajını bırakır.

8. Şimdilerde görmenin mümkün olmadığı bir alet.

8

Bu, 18. Yüzyılda çok kullanılan bir düğme yapma aleti.

9. Nispeten günümüze daha yakın, ilginç bir alet.

9

Farklı renk katmanlara sahip pastalar yapmak için kullanılan bir kalıp bu.

10. Yarım kaşık mı?

10

Evet tam olarak yarım bir kaşık bu, sıvı ilaçları ölçmede kullanılıyor.

11. Gümüş çatak-bıçak takımının bir parçası olan bu spiral şey de nedir?

11

Bu bir tereyağı bıçağı, tereyağını kıvrımlı olarak çıkarmak için kullanılıyor.

12. 30 yıldır evde süs eşyası gibi duran bu kutu ne olabilir ki?

12

Bu bir kürdanlık.

13. Deri yapımında kullanılıyor gibi duran bu alet neyin nesidir?

13

Bu alet balık pullarını temizlemek için kullanılıyordu bir zamanlar.

14. Depoda bulunan bu karmaşık alet nedir acaba?

14

Büyük boya kutularının kapaklarını sızdırmaz bir şekilde kapatmak için kullanılan bir araç olur kendisi.

15. Yemek masasında bulunabilen bu alet ne işe yarıyor?

15

Bu bir mısır kazıyıcı, mısır tanelerini koçandan ayırmak için kullanılıyor.

16. 1920’lerden kalma bu acayip ahşap alet de nedir?

16

Amerikan yerlilerinin savaşlarda kullandıkları bir silah bu.

17. Japonya’da yapılmış olan bu küçük biblo benzeri şey ne olabilir?

17

Çok basit, bu bir iğne tutucu. İçine iğne koyuyorsunuz, o kadar.

18. 1948 yılında yapılmış bir binanın tuvaletinde, tuvalet kağıdı tutucusunun hemen üzerinde duran bu şey nedir?

18

İnanması belki güç ama bu bir küllük. Tuvalette sigara içenler için düşünülmüş.

19. Kibrit gibi görünen bu şeyler de ne?

19

Bunlar “Klunse” veya “Tek mi Çift mi?” diyebileceğimiz bir oyunun parçası. Kişi bunlardan birini, ikisini veya üçünü avcunun içine gizler ve karşıdakine tek mi çift mi diye sorar. Kaybeden diğerine içki ısmarlar.

20. Dükkanın girişine asılmış, dibinde bozuk para olan bu su dolu torba da nedir?

20

Bu, sineklerin dükkanın içine girmesini engellemek için kullanılıyor. Torbadan yansıyan ışık sinekleri korkutuyor ve içeri girmelerini engelliyor. Gerçi pek işe yaramıyor, ama hala kullananlar var.

21. Üretim hatası gibi duran bu çatal nedir?

21

Bu bir sardalya balığı servis aleti. Ucunun kapalı olmasının sebebi servis ederken balığa zarar vermemek için.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Way be sahaneler, bayıldım
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