Bu ilginç penaltı atışı dün gece yaşandı! O anlara maçın spikeri bile şaşırdı

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2022) Fransa çeyrek finale yükseldi. İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı turnuvanın D Grubu mücadelesinde İtalya ile İzlanda, 1-1 berabere kaldı. İzlanda'nın golünü Karolina Lea Vilhjalmsdottir, İtalya'nın golünü ise Valentina Bergamaschi attı.

FRANSA 2-1 KAZANDI FAKAT; PENALTI ATIŞI MAÇA DAMGA VURDU

Grubun diğer mücadelesinde Fransa, Belçika'yı Kadidiatou Diani ve Griedge Mbock Bathy'nin golleriyle 2-1 yendi. Belçika'nın golünü Janice Cayman kaydetti. D Grubu'nda ikide iki yapan ve 6 puana ulaşan Fransa, lider olarak çeyrek finale kalmayı garantiledi. Grupta İzlanda 2, Belçika ve İtalya birer puanla sıralandı. Fransa'nın kazandığı penaltı yaşanan ilginç an sosyal medyaya damga vurdu.

Penaltıyı kaçıran Renard, kaleciden seken topu boş kaleye gönderemedi. Penaltıdan daha müsait bir durumda topu auta günderen Renard, sosyal medyada gündem olmayı başardı.



