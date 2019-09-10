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Bu inançları olan insanlara asla almamanız gereken 7 hediye!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 10.09.2019 13:45 | Son Güncelleme

"Ayna kırmak uğursuzluk getirir", "Yarım çay içen kadın dul kalır"... Pek çok kişi "batıl" olarak nitelendirilen bu cümlelere inanıyor. Günlük yaşamlarında da bu inançlara dikkat ediyorlar. Bu nedenle de onlara hediye verirken dikkat etmemiz gerekiyor.

Bu inançları olan insanlara asla almamanız gereken 7 hediye!

Sevdiğiniz insanlar için hediye seçmek, hem çok keyifli hem de çok stresli bir aktivite olabilir. Özellikle hediye alacağınız arkadaşınızın bazı batıl inançları varsa… Batıl inançları olan bir arkadaşınıza hediye alırken bu minik kurallara dikkat ederseniz onu çok mutlu edebilirsiniz! Batıl inançlar, bölgeden bölgeye değişiklik gösterse de işte dünyadaki en yaygın batıl inançlar ve batıl inançları olan birine asla almamanız gereken 7 hediye tipi!

1. Keskin objeler

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Dünyanın birçok bölgesinde bıçak gibi keskin objeler hediye etmenin kötü şans getirdiğine inanılıyor. Ayrıca hediye eden kişiyle hediyeyi alan kişinin arasının bozulabileceğine dair inanışlar da var. İsviçre, Almanya, Brezilya ve Mısır hala bu inanışın devam ettiği yerlerden birkaçı.
Ancak özel ve kaliteli bir bıçağın da çok güzel bir hediye olabileceğine eminiz. Eğer bir arkadaşınıza bıçak hediye etmek istiyorsanız işte kötü şansı uzaklaştırmak için yapmanız gerekenler: Bıçağı bir bozuk parayla birlikte hediye paketine koyun ve hediyeyi alan arkadaşınızdan bozuk parayı size geri vermesini rica edin. Böylelikle bu artık bir hediye olmuyor çünkü arkadaşınız bıçak için size bir ödeme yapmış oluyor!

2. Boş bir cüzdan

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Eğer bir arkadaşınıza cüzdan almaya karar verdiyseniz o cüzdanı asla boş hediye etmemelisiniz! Formaliteden de olsa içine koyacağınız bir adet bozuk para, kötü şansı uzaklaştırmanıza yardımcı olacaktır. Özellikle deri cüzdanların ana vatanı olan İtalya’da rastlanan bu inanış, tüm dünyaya yayılmış durumda.

3. Ayna

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Çin de dahil olmak üzere birçok Asya ülkesinde aynaların kötü ruhları çekebildiği düşüncesi hakim. Bu nedenle bir arkadaşınıza ayna hediye etmek, o kişinin hayatında birçok olumsuz değişikliğe neden olabilir. Biliyorsunuz ki aynanın kırılması da ayrı bir şanssızlık! Eğer siz ya da arkadaşınız o aynayı kırarsa, ne yazık ki yedi yıl boyunca kötü şansla boğuşmak zorunda!

4. Eldiven

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Bir çift eldiven, kış ayları için mükemmel bir hediye gibi gözüküyor olabilir. Ancak birçok ülkede arkadaşınıza eldiven hediye etmek, kötü şansa davetiye çıkarmak demek oluyor! Eldiven ve kötü şans arasındaki bağlantıysa düşündüğünüzden çok daha eskiye dayanıyor. Orta Çağ’da şövalyeler, sevdikleri kadının eldivenini savaş zırhlarının içerisinde saklarmış. O zamandan bu zamana kadar eldiven, nasıl olduysa uğursuz bir hediye olarak akıllarda yer etmiş!

5. Saat

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Dünyanın birçok bölgesinde saat hediye etmek, o kişiyle aranızdaki ilişkinin kısa süre sonra sona ereceği anlamına geliyor. Özellikle Çin’de birine saat hediye etmek, zamanın hızlıca akıp gittiğini ve ölümün yaklaştığını hatırlatmaktan farksız. Aman diyelim!

6. Uğursuz sayılar içeren hediyeler

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Dünyanın her bölgesinde sayılara yüklenen anlamlar farklı olsa da bazı bölgelere aşina olmanızda fayda var. Örneğin Kuzey Amerika’da 13 sayısı oldukça uğursuz kabul ediliyor. Ya da Çin’de 4 sayısının okunuşu “ölüm” kelimesine benzediği için, 4 sayısı olabildiğince az kullanılıyor. Hatta insanlar grup halinde hediye alırken bile 4 kişi almamaya çalışıyorlar. Ayrıca Japonya’da 9 sayısının okunuşu “işkence” kelimesine benzediği için insanlar dokuzla alakalı bir hediye almaktan kaçınıyor.

7. Çift sayılar içeren hediyeler

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Hindistan’da dahil olmak üzere birçok ülkede, tek sayılarda hediye vermekten kaçınılıyor. Örneğin harçlık verirken bile 100 TL değil 101 TL vermeye özen gösteriyorlar. Ayrıca Yahudilikte de tek sayıların çift sayılardan uğurlu olduğuna dair bir inanış var. Bu inanışın tek istisnasıysa 18!

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