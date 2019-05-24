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Bu ineğin sıradan görüntüsüne aldanmayın bir servet değerinde!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 24.05.2019 11:11 | Son Güncelleme

Kimi hayvanlar ırkı, özellikleri ya da neslinin azalması nedeniyle çoğu insanın gözdesi olabiliyor. Böyle durumlarda bu hayvanlar öyle fiyatlara satılıyor ki bir hayvan ile tüm sülalenizin hayatı kurtulabilir. İnanılmaz fiyatları ile o özel hayvanlar...

Bu ineğin sıradan görüntüsüne aldanmayın bir servet değerinde!

Evcil hayvanlar, insanların en yakın dostlarıdır. Her zaman sadık olan ve sahiplerini koruyan evcil hayvanların başında ise kediler ve köpekler yer almaktadır. Fakat bu videoda göreceğiniz hayvanların cinsleri ve fiyatları sizi bir hayli şaşırtabilir.

İşte karşınızda, böcekten şempanzeye dünyadaki en pahalı hayvanlar...

1. Yeşil Maymun:

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Adı her ne kadar yeşil maymun olsa da bu Amerikan yarış atı dünyanın en meşhur atlarından bir tanesidir. Bu safkan yarış arı 200 metreyi 9.8 saniyenin altında koşabilmektedir. Sahibine bir çok yarış kazandıran bu atın değeri ise 2009 yılında 16 milyon dolardan başlamaktaydı.

2. Missy Missy:

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Holstein cinsi bir inek olan Missy Missy dünyanın en meşhur ineklerinden bir tanesidir. Sahibine çok fazla para kazandıran bu inek, kendi cinsindeki diğer ineklerie göre yüzde 50 daha fazla süt üretebilmekte. Bu inanılmaz ineğin fityatı ise 1 milyon dolardan başlamaktadır.

3. Tibet Mastiff'i:

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Dünyanın en büyük köpekleri olan Tibet Mastiffleri vahşi bir aslanın köpek versiyonu gibidir. Bu köpekler ilk başlarda, sarayları ve manastırları korumak için eğitilmiş bekçi köpekleriymiş. Gerçek kırmızı Tibet Mastiffleri çok nadir bulunurlar ve fiyatları 1 milyon dolara kadar çıkabilmektedir.

4. Beyaz Aslan Yavruları:

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1938'de keşfedilen beyaz aslanlar o günden ittitbaren dünyanın sadece sayılı yerlerinde bulunmaktadır. Renk mutasyonu geçiren bu aslanlar açık renkli tüyleri ve beyaz gözleri ile dikkat çekmektedir. Nadir bulunan bu aslanın değeri ise 140 bin dolardan başlamaktadır.

5. Arap Atı:

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Diğer atlardan çok yüksek bir sınıfta bulunan Arap Atları, kraliyet atları arasıdna yer almaktadır. Atletik vücutları ve hızları ile atların strandardını çok üst seviyeye çeken bu atın değeri ise yüz bin dolara kadar çıkmaktadır.

6. Geyik Böceği:

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Peki bir böceği evcil hayvan olarak beslemek ister miydiniz. Bu böceğe meraklı olan insanların sayıları beklediğinizden bir hayli fazladır. Bir çok meraklı insan bu böceği satın almak içim 90 bin doları cepten çıkarmaya çoktan hazırdır.Ömrü 7 yıl olan bu böceğin boynuzları ve çenesi çok değerlidir.

7. Albino Piton:

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Beyaz aslanlar gibi Albino yılanlar da çekinik genin bir ürünüdür. Sarı lekeleri ve kırmızı gözleri sayesinde bu yılanlar dünyanın en gözde yılanlarından bir tanesidir. Her ne kadar çok korkutucu görünseler de evcil hayvan olarak bir çok insanın evinde beslenmekteler. Mutasyona uğramış bu yılanın değeri ise 40 bin dolardan başlamaktadır.

8. Sümbül Amerika Papağanı:

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Brezilya, Bolivya ve Paraguay bölgelerinde yaşayan bu papağan türü dünyadaki en değerli papağan türü olarak bilinmektedir. Göze çarpan mavi, sarı rankleri ve büyük gagaları onları diğer papağanlardan ayıran özelliklerin başında yer almaktadır. Bu papağanların fiyatları ise bazı bölgelerde 14 bin dolara kadar çıkmaktadır.

9. De Brazza Maymunu:

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Dünyadaki en eski maymun türlerinden bir tanesi olan bu De Brazza Maymunu, ismini kendisini keşfeden İtalyan kaşiften almıştır. Bu maymunlar kaşlarının üzerinde tıpkı bir şapkayı andıran turuncu tüylere sahiptirler. Çene altı beyaz tüyleri ise bu maymunların aynı zamanda sakallı maymun olarak bilinmesini sağlamıştır. Doğada nadir olarak bu maymuna biçilen değer ise 10 bin dolardan fazladır.

10. Toucan:

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Toucan kuşları, Güney Amerika ve Güney Meksika'nın kuzey kesimlerinde bulunana Karayipler bölgesine özgü tropikal kuşlardır. Koyu renkli gövdesi ve rengarenk gagası ile diğer kuşlara nazaran daha önce çıkmaktadır. Bu kuş renkli gagasının özelliği sayesinde diğer kuşların yiyemediği kabuklu fıstık gibi yiyecekleri kolaylıkla tüketebilir.

11. Ayam Cemani Tavuğu:

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Bir tavuğun binlerce dolar edebileceğini daha önce hiç duymuş muydunuz? Endonezya'da yaşayan ve çok nadir olarak bu tavuk cinsi, buradaki yerliler tarafından Tavukların Lamborghini'si olarak adlandırılmakta. Bu tavuğu bu kadar değerli yapan şey ise tavuğun kemiklerinde, etine her noktasının kömür siyahı olması. Bu tavuğun değerinin ise 2,500 dolar olduğu tahmin edilmektedir.

12. Şempanzeler:

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Genetik yapımızın yüzde 98'ini paylaştığımız şempanzeler,insanların en yakın akrabaları olarak kabul edilmektedirler. Çok dostane ve zeki olan bu canlılar 60 yıla kadar yaşayabilirler ve insanlarla iletişim kurmak için eğitilebilirler. Eğer siz de şempanze arkadaşa sahip olmak istiyorsanız 60 bin doları cebinizden çıkartmak zorundasınız. Ancak bazı ülkelerede şempanze beslemek yasal olsa da bir çok ülkede şempanzeyi evcil hayvan olarak beslemek yasaklanmıştır.


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