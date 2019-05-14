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Bu insanlar gökkuşağı ile aşk yaşıyor!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 14.05.2019 09:50 | Son Güncelleme

Favori rengin ne? Cevaplamadan önce kararsızlık yaşıyorsan sen de bizdensin. En iyi renk tüm renklerdir. Birini seçmek sadece diğer renklere haksızlık olur. Favori bir renge sahip olmak, favori bir çocuğa sahip olmak gibidir. Muhtemelen mümkün değil, hatta biraz daha abartırsak etik bile olmayabilir.

Bu insanlar gökkuşağı ile aşk yaşıyor!

Gökkuşağı sevenler burada mı? Gördüklerinde hemen dilek tutanlar, altından geçmek isteyip sonunda altın olup olmadığını merak edenler burada mı? Bu yazı da sizin gibi gözkuşağı aşıklarını bir araya topladık. Evinden saçına gökkuşağı ile aşk yaşayan gökkuşağını her yerde barındıran o rengarenk insanlar...

İşte renkli insanlar...

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