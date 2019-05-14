Bu insanlar gökkuşağı ile aşk yaşıyor!

Gökkuşağı sevenler burada mı? Gördüklerinde hemen dilek tutanlar, altından geçmek isteyip sonunda altın olup olmadığını merak edenler burada mı? Bu yazı da sizin gibi gözkuşağı aşıklarını bir araya topladık. Evinden saçına gökkuşağı ile aşk yaşayan gökkuşağını her yerde barındıran o rengarenk insanlar...
İşte renkli insanlar...
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