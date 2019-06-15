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Bu insanlar kedilerini bebekleri sanıyor!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
YAŞAM  | 15.06.2019 08:21 | Son Güncelleme

Kedilerini kundaklayıp rulo yapan bu insanlar paylaşımlarıyla sizlerin yüzlerini güldürüp kalplerinizi yumuşatacak. Sadece eğlence amaçlı olmayan bu kundaklama işleminin ise nedenini öğrenince ciddi anlamda şaşıracaksınız.

Bu insanlar kedilerini bebekleri sanıyor!

Kedilerinizi rulo börek yapmak ya da geleneksel tabirle kundaklamakiçin talimatlar, olabildiğince basittir. Bir kediye ve bir havlu yada minik battaniyeye ihtiyacınız olacak. Yavaşça tercih ettiğiniz ambalaj malzemesinin ortasına kediyi yerleştirin ve yavaşça rulo yapın. İşte kedinizin kundağı tamam!

Yine de ciddi olarak bu konuyu ele alırsak, kedi yuvarlama tekniği en çok yaramaz kedilerin hareketsiz hale getirilmesi gerektiğinde veteriner muayenesi veya başka bir durum için kedigilleri evcilleştirmek için kullanılır. Ayrıca, bazı kediler, sıcaklık ararken, ya da saklanma noktası olarak, rahat bir uyku için kundaklanmaktan hoşlanırlar. Durum ne olursa olsun, sahiplerinin bebeği gibi olan bu kundaklanmış kediler kesinlikle çok güzel ve tatlı görünüyorlar.

İşte minik bebekler...

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Anahtar Kelimeler:
kedi bebek insan

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