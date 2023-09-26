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    4. Bu IQ testini yalnızca zeki olanlar geçebiliyor! 3 soru, 3 yanıt: Katılımcıların yüzde 83'ü resmen çuvallıyor

    Bu IQ testini yalnızca zeki olanlar geçebiliyor! 3 soru, 3 yanıt: Katılımcıların yüzde 83'ü resmen çuvallıyor

    26.09.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    'Dünyanın en kısa IQ testi' olarak bilinen üç soruluk test sosyal medyada gündem oldu. Bu testi yalnızca çok zeki ve dikkatli olanlar geçebiliyor. Yapılan açıklamada katılımcıların yüzde 83'ünün başarısız olduğu aktarıldı. İşte, dünyanın en kısa IQ testi...

    Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) profesörü Shane Frederick'in 2005'te bulduğu IQ testi sosyal medyada yeniden gündem oldu. Profesör Frederick'in testi kurumsal firmalar ve kritik kamu kuruluşları tarafından kullanıldı. Dünyanın en kısa IQ testine katılan kişilerin yüzde 83'ünün ise resmen çuvalladığı görüldü. İşte o test...

    3 SORU, 3 YANIT! KOLAY GİBİ GÖRÜNÜYOR AMA...

    Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) profesörü Shane Frederick testi 3 bin katılımcıya tamamlattığında, yalnızca yüzde 17'si tam not (3/3 puan) almayı başardı. Testi yanıtlayan kişilerin yüzde 83'ü ise başarısız oldu.

    DÜNYANIN EN KISA IQ TESTİ!

    İlk soru:

    1 beyzbol sopası ve 1 topun toplam maliyeti 1.10 dolardır. Sopa, toptan 1 dolar daha pahalı ise topun fiyatı ne kadardır?

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    İkinci soru:

    5 makine, 5 düğmeyi, 5 dakikada üretiyorsa; 100 makine, 100 düğmeyi kaç dakikada üretir?

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    Üçüncü soru:

    Nilüfer yapraklarının bulunduğu bir gölde, yapraklar her gün bir önceki güne oranla iki kat büyümektedir. Nilüfer yapraklarının gölün tamamını kaplaması 48 gün sürüyorsa, gölün yarısını kaplamaları kaç gün sürmektedir?

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    PROFESÖR FREDERICK AÇIKLADI

    Prof. Frederick'e göre ilk sorunun yanıtı 5 cent. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Frederick durumu şöyle açıklıyor:

    "Eğer sopa ve topun toplam maliyeti 1 dolar 10 cent, sopa daha pahalı ve aralarındaki fiyat farkı da 1 dolar ise; sopanın fiyatı 1 dolar 5 cent, topun fiyatı da 5 cent olmalı."

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    İşte o formül:

    Eğer beyzbol sopasına x dersek ve sopa toptan 1 dolar daha fazlaysa sopa x+1 dolar olmuş olur. Bu bağlamda beyzbol sopasının ve topunun toplam fiyatı 1.1 dolardır. Yani denklemi x+(x+1)=1.1 şeklinde yazabiliriz.

    Arsından sırasıyla:

    2x + 1 = 1.1

    2x = 1.1 - 1

    2x = 0.1

    x = 0.05

    İkinci sorunun yanıtı ise şu şekilde:

    5 makine, 5 dakikada, 5 düğme üretiyorsa; her bir makine, 5 dakikada 1 düğme üretiyordur. Bu nedenle 100 makine de 100 düğmeyi 5 dakikada yapar.

    Üçüncü sorunun cevabı:

    Prof. Frederick yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır:

    "Gölün tamamen nilüfer yapraklarıyla kaplandığı gün sayısı her ne olursa olsun, (her gün iki kat büyüdükleri göz önüne alındığında) gölün tamamını kaplayabilmeleri için "bir gün önce gölün yarısını kaplamış olmaları gerekir. O halde, gölün tamamı 48. günde kaplanıyorsa; 48 - 1 = 47. gün, gölün yarısı nilüfer yapraklarıyla kaplanır. Zira yaprakların kapladığı hacim her gün bir önceki güne kıyasla iki kat büyümekte ve gölün tamamını kaplamaları için, bir gün önce yarısını kaplamaları gerekmektedir."

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