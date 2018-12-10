Bu itiraf bir hostesten: Uçakta sıcak içecekleri içmeyin!

Anonim bir uçuş görevlisi personeli uçakta ikram edilen sıcak içeceklerle ilgili bomba bir itirafta bulundu. Uçakta sıcak içeceklerin hiçbir şekilde hijyenik olmadığını söyleyen hostes, kahve ve çay suyunun kapalı şişelerden gelmediğinin altını çiziyor.

Düzlemdeki musluktan kullanılan çay ve kahve suyu, uçuştan önce hortum yardımıyla uçağa yükleniyor. Üstelik bu suların depolandığı tankların temizlenmesinin oldukça zor olduğunu söylüyor Çevre Koruma Ajansı.

Paketlenmiş içecekleri tercih edin

Bu yeterli olmamış gibi, dolduruldukları hortumlar genellikle temizlenmiyor. Tüm bunların yanı sıra kaka bakterileri olarak bilinen E.coli bakterilerinin tank ve hortumlarda barınma ihtimali oldukça yüksek. Sağlığınızı korumak için, olası kötü ihtimallere düşmemek için paketlenmiş içecekleri tercih edin ve buz küplerinden de kaçının. Çünkü bu küpler de aynı tanktan gelen sulardan elde ediliyor.



