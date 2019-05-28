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Bu kadar da olmaz! Resmen kraliyet gelini Meghan Markle'ın ikizi

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 28.05.2019 16:06 | Son Güncelleme

Bu kadar da benzerlik olmaz demeyin. Kendisini istediği kişinin ya da karakterin aynısına dönüştüren makyaj sanatçısı, yaptıkları ile hayranlık uyandırıyor. Ortaya çıkan sonuçlar ise inanılmaz!

Bu kadar da olmaz! Resmen kraliyet gelini Meghan Markle'ın ikizi

Promise Tamang Phan, 28 yaşında Nepal kökenli Amerikalı ünlü güzellik gurusu ve bir sosyal medya yıldızı. Dönüştürücü makyaj teknikleriyle tanınıyor ve şu ana kadar Angelina Jolie, Johnny Depp, Scarlett Johansson, Michael Jackson, Kate Middleton, Kim Kardashian, Adriana Lima, Selena Gomez ve daha birçok ünlü gibi görünmek için kendini değiştirdi.

Promise Tamang Phan, ABC Günaydın Amerika adlı programa konuk olarak da davet edildi. Günden güne bu kadın, sosyal medyada milyonlarca takipçi ile internette oldukça popüler hale geliyor.

Bu yazıda listelenen fotoğraflar inanılmaz dönüşümlerinden bazıları...

Öncelikle kendisini istediği her karaktere dönüştüren Promise Tamang Phan ile tanışın! Ardından da dönüşümleri ile...

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Ed Sheeran

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Kris Jenner

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Moana

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Flapper Betty Boop

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Pennywise

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Belle

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Selena Gómez

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Harley Quinn

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The Evil Queen

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Jon Snow

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Queen Of Hearts

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Sadness

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Ursula

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Ariel

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Rapunzel

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Elsa

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Power Puff girls

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Darla

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Wonder Woman

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Maleficent

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Snow White

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Gothel

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Vanessa

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Kim Kardashian

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Mavis

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Sailor Moon

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Mariah Carey

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Real life Barbie

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Princess Jasmine

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Duchess of Sussex Meghan Markle

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Vanellope Von Schweetz

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KUBOOO little boy. The twin sisters gave me the creeps

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PARTNERÇözümü mısır unuymuş!Çözümü mısır unuymuş!
Bu gariplikleri sadece orada yaşayanlar bilir!Bu gariplikleri sadece orada yaşayanlar bilir!
Ayrı ayrı bir hiçler! Ama bir araya geldiklerinde...Ayrı ayrı bir hiçler! Ama bir araya geldiklerinde...
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