Bu kadar da olmaz! Resmen kraliyet gelini Meghan Markle'ın ikizi

Promise Tamang Phan, 28 yaşında Nepal kökenli Amerikalı ünlü güzellik gurusu ve bir sosyal medya yıldızı. Dönüştürücü makyaj teknikleriyle tanınıyor ve şu ana kadar Angelina Jolie, Johnny Depp, Scarlett Johansson, Michael Jackson, Kate Middleton, Kim Kardashian, Adriana Lima, Selena Gomez ve daha birçok ünlü gibi görünmek için kendini değiştirdi.
Promise Tamang Phan, ABC Günaydın Amerika adlı programa konuk olarak da davet edildi. Günden güne bu kadın, sosyal medyada milyonlarca takipçi ile internette oldukça popüler hale geliyor.
Bu yazıda listelenen fotoğraflar inanılmaz dönüşümlerinden bazıları...
Mansur Yavaş seçim vaadini gerçekleştirdi! Hepsi tek tek söküldü
Çocukken çok zayıf olduğu için spora başlamıştı, şimdi ise...
Kanser hastalarına yeni umut! Türk doktordan devrim gibi buluş
İzmir'de ele geçirildi! Tam bin 500 yıllık
Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat
Sivas'taki gizemli kayaların sırrı çözülüyor
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Okuyucu Yorumları 0 yorum