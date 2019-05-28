Bu kadar da olmaz! Resmen kraliyet gelini Meghan Markle'ın ikizi

Promise Tamang Phan, 28 yaşında Nepal kökenli Amerikalı ünlü güzellik gurusu ve bir sosyal medya yıldızı. Dönüştürücü makyaj teknikleriyle tanınıyor ve şu ana kadar Angelina Jolie, Johnny Depp, Scarlett Johansson, Michael Jackson, Kate Middleton, Kim Kardashian, Adriana Lima, Selena Gomez ve daha birçok ünlü gibi görünmek için kendini değiştirdi.

Promise Tamang Phan, ABC Günaydın Amerika adlı programa konuk olarak da davet edildi. Günden güne bu kadın, sosyal medyada milyonlarca takipçi ile internette oldukça popüler hale geliyor.

Bu yazıda listelenen fotoğraflar inanılmaz dönüşümlerinden bazıları...

Öncelikle kendisini istediği her karaktere dönüştüren Promise Tamang Phan ile tanışın! Ardından da dönüşümleri ile...

Ed Sheeran

Kris Jenner

Moana

Flapper Betty Boop

Pennywise

Belle

Selena Gómez

Harley Quinn

The Evil Queen

Jon Snow

Queen Of Hearts

Sadness

Ursula

Ariel

Rapunzel

Elsa

Power Puff girls

Darla

Wonder Woman

Maleficent

Snow White

Gothel

Vanessa

Kim Kardashian

Mavis

Sailor Moon

Mariah Carey

Real life Barbie

Princess Jasmine

Duchess of Sussex Meghan Markle

Vanellope Von Schweetz

KUBOOO little boy. The twin sisters gave me the creeps



