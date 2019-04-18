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Bu kadarda olmaz dedirtir: 8 garip kombinasyonlu yiyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.04.2019 09:17 | Son Güncelleme

İnanın hiç kimsenin aklına bu kadar zıt yiyecek kombinasyonu yapmak gelmezdi. Fakat bu şefler öyle bir şey yaptı ki birbirine zıt olan yiyecekler ağız sulandırır hale geldi.

Bu kadarda olmaz dedirtir: 8 garip kombinasyonlu yiyecek

Çikolata ve ton balığını bir arada sunmak kimin aklına gelirdi ki? İşte birbiriyleriyle uyumsuz olsalar da görüntüleriyle iştah açan 8 yiyecek kombinasyonu!

Şekerlemeler ve patlamış mısır

mısır
Brooklyn'de yaşayan şef Shawn Burnette, çocukluğundan beri bu mısır üzerindeki şekerlemelerin hayranıymış. Tatlı ve tuzlu yiyecek karmaşasının mükemmel bir atıştırmalık olduğunu söylüyor. Kim bilir, belki de öyledir.

Meyve ve kaktüs

elma
Yurt dışında bir kafe, Citrus Cactus Smoothie'yi tanıttı. Endişelenmeyin hemen, yapılan açıklamada kaktüs dikenlerinin olmadığı belirtildi :) Kaktüs smoothie; taze kaktüs, elma, mango, portakal ve limon suyuyla hazırlanıyor.

Şekerlenmiş pastırma ve turşu

pastırma
Şef David Burke, kendi restoranın bu yemeği pişiriyor. Pastırma akçaağaç şurubu ve karabiber ile kaplanıyor. Yanında da turşu servis ediliyor.

Balzamik sirke ve vanilyalı dondurma

vanilyalı
Usta Şef Ken Arnone , müşterileri için bu eşsiz yemeği hazırlamaya bayılıyor.

Şampanya ve karpuz

karpuz
Bu ikili sıcak yaz günlerinde tercih ediliyor. Şef Daniel England, karpuz dilimlerinin şampanyaya batırılarak yenmesini öneriyor ya da 24 saat boyunda şampanyada bekletilmesini tavsiye ediyor.

Pancar ve bitter çikolata

pancar

Chops Lobster'in CEO'su Sean Thompson, “Pancarın dünyası çikolatanın tatlılığını vurguluyor” diyor. Pancar şerbetiyle bitter çikolatayı eşleştirmeyi çok seviyor.

Portakal ve kırmızı pul biber

portakal

Şef Ethan Frisch, tatlı, ekşi, tuzlu ve baharatlı lezzet kombinasyonlarını tek bir ısırıkta yiyebileceğini söylüyor. Efendim bu portakalların üzerinde pul biber ve Urfa isotu bulunuyor. Denemek isteyen var mı? :)

Çikolatalı ton balığı

ton

Şef Frankie Terzoli'nin yiyecek kombinasyonu olan çikolatalı ton balığına acı biber ve sirke de ilave ediliyor. Görüntüsü şahane ama tadı için inanın hiçbir yorumumuz yok... Son derece özenle hazırlanan bu tarifi yiyen de çok insan var.

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