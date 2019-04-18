Bu kadarda olmaz dedirtir: 8 garip kombinasyonlu yiyecek

Çikolata ve ton balığını bir arada sunmak kimin aklına gelirdi ki? İşte birbiriyleriyle uyumsuz olsalar da görüntüleriyle iştah açan 8 yiyecek kombinasyonu!
Brooklyn'de yaşayan şef Shawn Burnette, çocukluğundan beri bu mısır üzerindeki şekerlemelerin hayranıymış. Tatlı ve tuzlu yiyecek karmaşasının mükemmel bir atıştırmalık olduğunu söylüyor. Kim bilir, belki de öyledir.
Yurt dışında bir kafe, Citrus Cactus Smoothie'yi tanıttı. Endişelenmeyin hemen, yapılan açıklamada kaktüs dikenlerinin olmadığı belirtildi :) Kaktüs smoothie; taze kaktüs, elma, mango, portakal ve limon suyuyla hazırlanıyor.
Şef David Burke, kendi restoranın bu yemeği pişiriyor. Pastırma akçaağaç şurubu ve karabiber ile kaplanıyor. Yanında da turşu servis ediliyor.
Usta Şef Ken Arnone , müşterileri için bu eşsiz yemeği hazırlamaya bayılıyor.
Bu ikili sıcak yaz günlerinde tercih ediliyor. Şef Daniel England, karpuz dilimlerinin şampanyaya batırılarak yenmesini öneriyor ya da 24 saat boyunda şampanyada bekletilmesini tavsiye ediyor.
Chops Lobster'in CEO'su Sean Thompson, “Pancarın dünyası çikolatanın tatlılığını vurguluyor” diyor. Pancar şerbetiyle bitter çikolatayı eşleştirmeyi çok seviyor.
Şef Ethan Frisch, tatlı, ekşi, tuzlu ve baharatlı lezzet kombinasyonlarını tek bir ısırıkta yiyebileceğini söylüyor. Efendim bu portakalların üzerinde pul biber ve Urfa isotu bulunuyor. Denemek isteyen var mı? :)
Şef Frankie Terzoli'nin yiyecek kombinasyonu olan çikolatalı ton balığına acı biber ve sirke de ilave ediliyor. Görüntüsü şahane ama tadı için inanın hiçbir yorumumuz yok... Son derece özenle hazırlanan bu tarifi yiyen de çok insan var.
Okuyucu Yorumları 0 yorum