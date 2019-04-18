Bu kadarda olmaz dedirtir: 8 garip kombinasyonlu yiyecek

Çikolata ve ton balığını bir arada sunmak kimin aklına gelirdi ki? İşte birbiriyleriyle uyumsuz olsalar da görüntüleriyle iştah açan 8 yiyecek kombinasyonu!

Şekerlemeler ve patlamış mısır



Brooklyn'de yaşayan şef Shawn Burnette, çocukluğundan beri bu mısır üzerindeki şekerlemelerin hayranıymış. Tatlı ve tuzlu yiyecek karmaşasının mükemmel bir atıştırmalık olduğunu söylüyor. Kim bilir, belki de öyledir.

Meyve ve kaktüs



Yurt dışında bir kafe, Citrus Cactus Smoothie'yi tanıttı. Endişelenmeyin hemen, yapılan açıklamada kaktüs dikenlerinin olmadığı belirtildi :) Kaktüs smoothie; taze kaktüs, elma, mango, portakal ve limon suyuyla hazırlanıyor.

Şekerlenmiş pastırma ve turşu



Şef David Burke, kendi restoranın bu yemeği pişiriyor. Pastırma akçaağaç şurubu ve karabiber ile kaplanıyor. Yanında da turşu servis ediliyor.

Balzamik sirke ve vanilyalı dondurma



Usta Şef Ken Arnone , müşterileri için bu eşsiz yemeği hazırlamaya bayılıyor.

Şampanya ve karpuz



Bu ikili sıcak yaz günlerinde tercih ediliyor. Şef Daniel England, karpuz dilimlerinin şampanyaya batırılarak yenmesini öneriyor ya da 24 saat boyunda şampanyada bekletilmesini tavsiye ediyor.