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  4. Bu kadarına da pes! Hatay depremine gönderme yaptılar... Trabzonspor'un Hatayspor yenilgisi sonrası yerel basında skandal manşet!

Bu kadarına da pes! Hatay depremine gönderme yaptılar... Trabzonspor'un Hatayspor yenilgisi sonrası yerel basında skandal manşet!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.03.2025 17:57
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Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da, alınan bu yenilgi kentte tepkiye neden olurken, yerel basında skandal bir başlığa imza atıldı. İşte detaylar...

Bu kadarına da pes! Hatay depremine gönderme yaptılar... Trabzonspor'un Hatayspor yenilgisi sonrası yerel basında skandal manşet!

Süper Lig’in 27’nci haftasında sahasında Hatayspor’la karşılaşan Trabzonspor aldığı şok mağlubiyetle taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan bordo-mavililer, teknik direktör Şenol Güneş ile yeni bir sayfa açarak kalan haftaları toparlanma süreci olarak geçirmeyi hedeflemişti. Ancak gelinen süreçte deplasman galibiyeti bulunmayan Karadeniz ekibi, iç sahadaki kazanma başarısını da uzun süre sonra (En son Fenerbahçe mağlubiyeti) Hatayspor karşısında aldığı mağlubiyetle sonlandırmış oldu.

İSTİFA SESLERİ

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Trabzonspor aldığı bu mağlubiyetin ardından bordo-mavili taraftarlardan istifa tezahüratları yükselirken Güneş açıklamasında "Saha sonucu kötüyse sorumlusu benim. Kendimi koruyacak bir karar almam, yönetimi koruyacak karar alırım. Taraftarı mutlu edecekse de alırım." ifadelerini kullandı.

YEREL BASINDA SKANDAL MANŞET

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Öte yandan karşılaşmanın ardından Trabzonspor yerel basını da Güneş'e tepki gösterirken, Sonnokta Gazetesi skandal bir başlığı manşete taşıdı.

Sonnokta Gazetesi Bordo-mavililerin aldığı bu yenilgi için 'Papara Park'ta Hatay depremi' manşetini atarken büyük tepki topladı.

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deprem Hatayspor Trabzonspor son dakika
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