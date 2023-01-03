Bu kadarına da pes! Mbaye Diagne pastanede mahsur kaldı, yardımına bekçi ve polisler koştu!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de topladığı 16 puanla 12. sırada yer alan Karagümrük'ün santrforu Mbaye Diagne, bu kez saha dışında yaşadığı bir olayla gündeme geldi. Bu sezon İstanbul ekibiyle çıktığı 16 resmi maçta 8 gol - 2 asistlik bir performans sergileyen Diagne hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalınca ne yapacağını bilemedi.

Önceki gece Ataşehir'de bir mekana giden ve burada uzun süre kalan Mbaye Diagne, çıktığında akılalmaz bir olay yaşadı.

KENDİSİNİ BEKLETTİĞİ İÇİN...

Diagne'nin aracını kullanan özel şoforü, kendisini saatlerce beklettiği için hem arabayı hem de araçta yer alan özel eşyaları da alarak kayıplara karıştı.

ÇAREYİ PASTANEYE GİRMEKTE BULDU

Mekan çıkışında aracı ve şoförüne ulaşamayan 31 yaşındaki futbolcu, orada bulunan bir pastaneye girdi ve yardım istedi.

BEKÇİ VE POLİSLER YARDIM ETTİ

Çok uzun bir süre boyunca pastanede oturarak şoföre ulaşmaya çalışan Diagne'nin yardımına ise bekçi ve polisler koştu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Şoförünün daha önce Ümraniye'de uğradığı bir eve polis ve bekçilerle giden yıldız ismin yaşanan olay nedeniyle şikayetçi olduğu öğrenildi. (Milliyet)

