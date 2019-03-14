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Bu kadarına da pes! Polislerden kurtulmak için öyle bir şey yaptı ki!

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GÜNDEM  | 14.03.2019 04:42 | Son Güncelleme

Adana’da yunus ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü peşinde takipte olan motorlu timlerin üzerine kimyon atarak dikkatlerini dağıtmaya çalışmasına rağmen 5 kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalandı.

Bu kadarına da pes! Polislerden kurtulmak için öyle bir şey yaptı ki!

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçesi Bülent Angın Bulvarı üzerine uygulama yapana yunus ekipleri 01 ACH 205 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Otomobil sürücü ihtara uymayarak kaçmaya başladı.

MOTORİZE POLİSLERİN SURATINA KİMYON ATTILAR

Motorize yunus timleri ile otomobil arasında kıyasıya süren kovalamacada, aracın içindeki yolcu konumundaki bir kişi bir poşet kimyon savurarak polislerden kurtulmaya çalıştı. Motorize polis timlerinin sürücüleri, gözlerine kaçan kimyon sonrasında kaza yapmaktan son anda kurtuldu.

Polislerin suratlarına kimyon atlamalarına rağmen takibi bırakmayan timler, 5 kilometrelik kovalamaca sonrasında Seyhan İlçesi Fuzuli Caddesi üzerinde aracın önünü keserek yakaladı.

Araç içerisinde bulunan sürücü ve arkadaşı indirilerek üstleri arandı. Yapılan sorgulamada şahısları GBT’si temiz çıkarken polisin ‘dur’ ihtarına uymamak para cezası kesildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana kimyon kovalamaca

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