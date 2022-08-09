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Bu kadarına pes artık! Köpeği istismar ederken videoya çekip...

09.08.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Christina Calello ve eski erkek arkadaşı Geoffrey Springer, bir köpekle cinsel ilişkiye girdiği ve sevgilisinin de bunu birçok kez filme aldığı iddiası üzerine tutuklandılar. Olaya ilişkin konuşan Calello, köpeğini meraklı olmakla suçladı. Korkunç olayın ardından gözaltına alınan kadın kefaletle, erkek arkadaşı ise kefalet ödemeden serbest bırakıldı.

Bu kadarına pes artık! Köpeği istismar ederken videoya çekip...

36 yaşındaki Christina Calello, ve 39 yaşındaki eski erkek arkadaşı Geoffrey Springer, Calello'nun Husky cinsi evcil hayvanı ile cinsel ilişkiye girdiği, Springer'ın da onu bu esnada görüntülendiği gerekçesiyle tutuklandılar. Calello savunması esnasında, köpeğini "meraklı olmakla" suçladı.

8 YIL SÜRDÜ

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Her ikisi de hayvanları içeren bir cinsel aktivite ile suçlandıktan sonra ABD, Florida'daki mülklerinde yapılan aramada, korkunç videoları içeren bir flash disk ortaya çıktı. Polis, Springer'ın tam sekiz yıl boyunca Calello'yu köpekle birçok kez isteyerek cinsel ilişkiye girerken izlediğini ve filme aldığını iddia etti.

''MERAKLIYDI''

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Calello verdiği ifadede, Husky cinsi köpeğinin "meraklı" olduğunu ve eylemlerinin bu sebeple gerçekleştiğini iddia etti. Görüntüler de köpeğin kadınla oral yolla ilişkiye girdiği görülüyordu. Springer'ın ise ifadesinde, Calello'nun sekiz yıllık zaman diliminde köpekle yaklaşık 30 ila 50 kez cinsel ilişkiye girdiğini, kendisinin de bunu filme aldığını kabul etti.

SERBEST KALDILAR

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Olayın ardından güvenliği sağlanan köpeğin, yerel bir veteriner tarafından muayene edildiği bildirildi ve herhangi bir yara almadığı doğrulandı. Calello, 5.000 dolarlık kefaletle serbest bırakıldı. Springer ise, herhangi bir kefalet ücreti ödemeden serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
istismar
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